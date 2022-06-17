Криптобиржа Binance выделила 1,2 млн долларов на помощь украинцам.

Одна из крупнейших мировых криптобирж Binance выделила 1,2 млн долларов на помощь украинцам со статусом внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Это одно из крупнейших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины. В течение 3 месяцев выплаты будут поступать на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту (75 долларов ежемесячно)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилотный проект запустили во Львовской области, и уже тысяча человек получили выплаты.

В пресс-службе напомнили, что до этого Binance уже осуществили выплаты 1713 украинцам, которые вынужденно выехали в страны Европейского Союза, и в целом планируют помочь пяти тысячам беженцев из Украины.

"От начала полномасштабной войны РФ в Украине компания Binance демонстрировала мощную поддержку Украины. Вводила санкции против РФ и регулярно усиливала их, а также выделила 10 млн долларов на помощь украинским беженцам. Еще одно подтверждение, что на стороне Украины весь демократический и технологический мир", - добавили в пресс-службе.

Чтобы получить помощь от Binance, необходимо пройти верификацию в одном из фондов: Rotary Kyiv, "Буханка" и iSans. Подать заявку на финансирование можно по адресу: standwithukraine@isans.org.

Как сообщал УНИАН, 12 мая криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег для россиян.

Справка УНИАН. Binance - сервис обмена криптовалют, который был создан в 2017 году, а в январе 2018 года сервис стал крупнейшим в мире по объемам торгов.

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