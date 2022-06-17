Одна из крупнейших мировых криптобирж Binance выделила 1,2 млн долларов на помощь украинцам со статусом внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
"Это одно из крупнейших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины. В течение 3 месяцев выплаты будут поступать на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту (75 долларов ежемесячно)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пилотный проект запустили во Львовской области, и уже тысяча человек получили выплаты.
В пресс-службе напомнили, что до этого Binance уже осуществили выплаты 1713 украинцам, которые вынужденно выехали в страны Европейского Союза, и в целом планируют помочь пяти тысячам беженцев из Украины.
"От начала полномасштабной войны РФ в Украине компания Binance демонстрировала мощную поддержку Украины. Вводила санкции против РФ и регулярно усиливала их, а также выделила 10 млн долларов на помощь украинским беженцам. Еще одно подтверждение, что на стороне Украины весь демократический и технологический мир", - добавили в пресс-службе.
Чтобы получить помощь от Binance, необходимо пройти верификацию в одном из фондов: Rotary Kyiv, "Буханка" и iSans. Подать заявку на финансирование можно по адресу: standwithukraine@isans.org.
Как сообщал УНИАН, 12 мая криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег для россиян.
Справка УНИАН. Binance - сервис обмена криптовалют, который был создан в 2017 году, а в январе 2018 года сервис стал крупнейшим в мире по объемам торгов.