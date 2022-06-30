Украинские беженцы, которые приедут в Польшу в июле, также будут получать помощь.

В Польше продолжат выплаты в размере 40 злотых на человека в сутки за предоставление жилья и питания украинским беженцам, прибывшим в страну после 24 февраля, и для которых еще не истек срок в 120 дней пребывания.

Такое объяснение дал Павел Шефернакер, вице-министр внутренних дел и правительственный уполномоченный по делам беженцев из Украины. Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Более того, для беженцев, которые приедут в Польшу в июле, выплаты тоже сохраняются в течение 120 дней с момента пересечения границы. То есть, если беженец прибыл в Польшу в июле, этот период будет считаться с июля.

Также продлят срок выплат более, чем на 120 дней в случае предоставления помощи лицам, имеющим инвалидность, пенсионерам, беременным женщинам, лицам, которые воспитывают детей до 12 месяцев или трех и больше детей, а следовательно, не имеющих возможность работать и содержать себя самостоятельно.

Украинские беженцы в Польше

По информации Министерства семьи и социальной политики Польши из почти 1,2 млн беженцев из Украины, которым предоставлен польский идентификационный номер PESEL, более 500 тыс. являются трудоспособного возраста. По состоянию на 23 мая трудоустроились 252 тысячи из них, то есть половина.