Это средствах дочерней компании Московской фондовой биржи, которые находятся в немецком филиале американского банка JPMorgan.

Федеральный генеральный прокурор Питер Франк подал заявление в высший региональный суд Франкфурта-на-Майне, чтобы конфисковать сотни миллионов евро российских средств, пишет Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Журналисты отмечают, что прокуратура хочет перечислить в государственную казну более 720 миллионов евро замороженных средств дочерней компании Московской фондовой биржи, которые находятся в немецком филиале американского банка JPMorgan.

"Если доступ к деньгам примут, он будет означать новое измерение в применении международных санкций против России. До сих пор немецкое государство замораживало только средства и активы лиц и компаний, попавших под санкции. Это означает, что олигархи и корпорации больше не имеют права распоряжаться своими деньгами, яхтами и недвижимостью – но они остаются собственниками", – указывает редакция.

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Для сравнения подчеркивают, что дискуссионные сейчас расходы на субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо составляют 450 миллионов в год.

Одновременно Tagesspiegel добавляет, что когда компания узнала о введении санкций, то пыталась перечислить 720 миллионов евро на счет в Commerzbank другой дочерней компании Московской биржи – Национальной клиринговой корпорации. Однако перевод не осуществили из-за санкций ЕС.

Замороженные активы РФ

Страны-союзники по G7 рассматривают возможность еще более радикального шага – конфисковать замороженные активы Москвы. Западные страны, включая США, изучают возможность оправдать арест замороженных активов российского центрального банка и использовать их для финансирования Киева.

Брюссель стремится предложить отделять прибыли, полученные от замороженных российских активов в ЕС, с целью привлечь до 15 млрд евро для поддержки Украины.

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