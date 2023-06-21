Вместо этого ЕС принял решение сосредоточиться на временном использовании этих активов.

Европейский Союз пришел к выводу, что не может на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы для помощи Украине. Вместо этого принял решение сосредоточиться на временном использовании этих активов, говорится в документе, полученном Bloomberg.

В докладе говорится, что ЕС продолжает изучать возможность использования более 200 миллиардов евро (219 миллиардов долларов) из замороженных активов российского центрального банка для помощи Украине. Ожидается, что блок запросит мандат на работу над этой политикой у лидеров ЕС, когда они встретятся в Брюсселе на следующей неделе.

Члены рабочей группы ЕС по использованию замороженных российских резервов отмечают, что не существует "надежного правового средства, позволяющего конфисковать замороженные или иммобилизованные активы исключительно на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС". Вместо этого они предпочитают направлять доходы от инвестиций в Украину.

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Как отмечает Bloomberg, по словам людей, знакомых с этим вопросом, несколько крупных мировых банков обеспокоены тем, что присвоение российских активов может привести к тому, что Москва отомстит их оставшимся интересам в стране.

Какой же выход нашли в ЕС

В документе указаны серьезные юридические препятствия для одного из двух вариантов, которые изучает блок, - инвестирование активов и направление доходов в Украину.

Группа предпочла второй вариант: так называемый "непредвиденный вклад". Фирмы с российскими активами, которые получают большую прибыль, инвестируя их, могут быть обязаны перевести значительную сумму в ЕС. Это может снизить юридический риск для блока, потому что ЕС не будет ими управлять.

Чиновники ЕС отметили, что эта модель не повлияет на финансовую стабильность, сохранит бизнес-модели вовлеченных фирм и будет справедливой с точки зрения налогообложения.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду в своем выступлении на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, что блок выступит с предложением об использовании этих активов до летнего перерыва в середине июля.

Чиновники ЕС также рассматривали возможность активного управления активами для получения доходов, которые можно было бы использовать для поддержки Украины. Но необходимо учитывать права собственности, и существует риск отрицательной прибыли, которую невозможно полностью устранить, говорится в отчете.

Замороженные российские активы в ЕС

Напомним, ЕС изучает возможности направить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине. По оценкам Всемирного банка, расходы на восстановление Украины могут составить 411 миллиардов долларов.

ЕС считает, что около двух третей из 300 миллиардов долларов резервов российского центрального банка, замороженных в странах G7, ЕС и Австралии, в настоящее время находятся в Евросоюзе.

В частности, после вторжения РФ в Украину Великобритания заморозила активы на сумму более 18 миллиардов фунтов и планирует сохранять санкции до тех пор, пока Украина не получит компенсацию от страны-агрессора.

В Бельгии заявили, что направят все полученные проценты с замороженных российских активов на восстановление Украины. По оценкам страны, эта сумма может составить не менее 625 млн евро на процентах в этом году при обычном налоговом режиме.

Ранее Европейский центробанк предостерег руководство Евросоюза от конфискации замороженных российских активов. Отмечается, что это подорвать доверие к евро как мировой валюте и нанести ущерб финансовой стабильности.

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