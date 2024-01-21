По словам Роберта Зеллика, друзья Украины должны послать сигнал, что Москва не может одержать победу над Киевом.

Передача замороженных российских активов Украина имела бы большие дипломатические, экономические и правовые выгоды для цивилизованного мира. Об этом в своей статье для Financial Times пишет бывший президент Всемирного банка Роберт Зеллик.

Он отмечает, что пока Украина пытается выжить под неустанным наступлением России, страны G7 все еще обсуждают передачу Киеву замороженных российских активов - некоторые колеблются из-за предполагаемых рисков для финансовой стабильности, другие заявляют о юридических проблемах.

"Те, кто сомневается, значительно преувеличивают эти опасения и не в состоянии взвесить стратегические выгоды. ... Друзья Украины должны послать сигнал, что Москва не может одержать победу над Киевом; это элегантная справедливость – делать это с собственными активами России. Украина также будет иметь психологическую пользу от большой, длительной демонстрации финансовой поддержки", - считает финансист.

По его словам, если кто-то одобряет отправку оружия для борьбы с российскими солдатами, кажется странным уклониться от передачи российских активов украинским жертвам. При этом маловероятно, что западные страны отправят замороженные миллиарды обратно в Россию, "и надо думать, как можно конструктивно использовать резервы".

"Политики редко находят возможности, основанные на здоровой политике, хорошей политике и убедительных этических ценностях. Путин продолжает безжалостно уничтожать Украину. "Большая семерка" и другие партнеры должны перестать медлить и вместо этого использовать очевидный экономический инструмент, чтобы помочь нации противостоять", - резюмировал Зеллик.

Замороженные российские активы - последние новости

Замороженные активы РФ могут стать "легким" финансированием Украины. Об этом заявила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. При этом, по ее словам, для принятия соответствующего решения должна быть консолидированная позиция всех стран-членов G7.

Между тем ЕС медленно решает вопрос использования активов РФ, ведь ряд стран остерегаются. Так, по информации FT, чиновники в Бельгии опасаются, что страна может оказаться не лучшим посредником.

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