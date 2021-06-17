Новый план восстановления итальянской экономики предусматривает поддержку предприятий на 2021-2026 гг., а в Украине в то же время вводится более высокая налоговая нагрузка.

У Украины и Италии много похожего в экономическом и политическом развитии, а также большое количество мигрантов, которые работают за границей в поисках лучшей жизни.

Об этом говорится в материале на сайте The European Morning Post, который ссылается на информацию Института Фридмана.

Более того, отмечается в статье, два государства активно сотрудничают в различных сферах от туризма и модной промышленности, до строительства и металлургии. Но итальянское правительство гораздо больше обеспокоено совершенствованием своих городских предприятий, которые в основном расположены в северном регионе страны.

Читайте такжеЭксперты предупреждают об опасности некоторых налоговых реформ в Украине"Существует большая разница между итальянским и украинским опытом стимулирования экономики путем налогообложения, протекционизма и механизмов субсидирования", — говорится в материале.

Отмечается, что итальянское правительство, в частности, поддерживает металлоемкие проекты и инвестиции в них. Благодаря этому строятся новые мосты, ветровые хозяйства, автомагистрали и производственные мощности.

"Более того, новый план восстановления итальянской экономики предусматривает поддержку предприятий на 2021-2026 гг. В общей сумме 193 млрд евро, из которых 65 млрд евро будут выделены в виде грантов. В Украине в то же время вводится более высокая налоговая нагрузка, что эквивалентно около 70-90 миллиардам евро, выведенным из оборота бизнеса", — пишет The European Morning Post.

"Конечно, Украина, которая празднует 30 лет независимости этим летом, находится только в начале своего пути к демократии, но ошибки в экономической, финансовой и налоговой политике могут дорого стоить стране и повлиять на ее развитие", — подытожили эксперты.

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Автор: Григорий Бондарь