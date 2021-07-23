Специалисты отмечают, что за год пребывания на посту главы Кирилла Шевченко Национальный банк продемонстрировал хорошие результаты.

Национальный банк Украины работает эффективно, несмотря на информационные атаки и политические интриги вокруг кадрового состава. Лучшим доказательством этого является макроэкономическая стабильность, учетная ставка и уровень золотовалютных резервов, сообщает телеканал "Эспрессо".

"Глава Национального банка Кирилл Шевченко формирует собственную команду: НБУ усилился новым топ-менеджером. Совет Нацбанка назначил заместителем главы регулятора Сергея Николайчука. Он с 2004 до 2019 прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа", - говорится в сюжете.

Однако накануне руководитель и 9 сотрудников Департамента лицензирования объявили об отставке, обвиняя руководство НБУ в централизации принятия решений.

Как выяснили журналисты, работники на самом деле не уволились, попросив отложить решение на несколько месяцев. Для банка это затрудняет поиск новых кадров - их нельзя набирать, пока должности не станут официально вакантными.

По словам политолога Дмитрия Марунича, молодые банкиры стали заложниками чужих политических игр, а просьба отложить увольнений довольно прозаична. Годовой оклад некоторых из них составлял 3 млн гривен, что не всегда доступно даже в частном секторе.

Специалисты отмечают, что за год пребывания на посту главы Кирилла Шевченко Национальный банк продемонстрировал хорошие результаты.

"Посмотрите на учетную ставку, золотовалютные резервы, кредитную политику. Мы абсолютно удовлетворены тем, что Шевченко и правление делают в Национальном банке", - комментирует глава Комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

С ним соглашается член Совета НБУ Василий Горбаль: "Когда Шевченко получил большой кредит доверия от Верховной Рады, я сам ратовал за то, чтобы главой НБУ был банкир-практик. Чтобы Нацбанк стал более украиноцентричным, открытым для украинских банков и их клиентов".

По его словам, руководство Нацбанка проводит именно такую ​​политику, построенную на принципах компетентности и коллегиальности.

Напомним, эксперты назвали информационную кампанию против Кирилла Шевченко попыткой сорвать переговоры с МВФ и ухудшить сотрудничество Украины с международными партнерами.

Автор: Иван Бойко