Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать иностранную валюту клиентам.

В связи со снятым ограничением Национальным банком на установление курса гривны к иностранным валютам во время электронных расчетов, курс в банках может достичь 37 гривен.

Об этом написал директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский на своей странице в Facebook.

"НБУ открыл клондайк для банков - покупаем доллары у экспортеров по 29,54 и продаем их беженцам по 37. Фактически миллионы украинских семей с женщинами и детьми за рубежом (которым президент не советует возвращаться) будут субсидировать прежде всего государственный "Приватбанк", у которого большая часть рынка и заработка", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам-ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Кроме того, Нацбанк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (со 100 тыс. грн, как было до сих пор).

Дальнейшее продолжение войны в Украине повлияет на отечественный валютный рынок эксперты рассматривают два возможных сценария: девальвация гривны или наоборот, ревальвация.

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