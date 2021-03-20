Андрей Новак

Общенациональный локдаун, к которому, вероятнее всего, Украина придет в ближайшие недели, станет очередным ударом по национальной экономике. Больше всего он ударит по тем сферам, деятельность которых будет ограничена или запрещена. Прежде всего речь идет о сфере услуг, заведениях общественного питания, непродовольственных магазинах, баров, ресторанов и тому подобное. Все они будут вынуждены либо закрыться, либо работать в ограниченном режиме (на вынос). Остается надеяться, что режим локдауна не будет таким же жестким, каким он был весной прошлого года, когда останавливалась работа транспорта, была запрещена работа рынков и другое.

По всем чисто медицинским параметрам локдаун нужно было вводить уже давно: сейчас уровень и темпы заболеваемости намного выше, чем были весной прошлого года, когда вводили жесткий локдаун

В таком случае можно прогнозировать, что экономические потери будут несколько меньше, чем после прошлогоднего карантина, но они будут неизбежно.

Безусловно, это отразится и на общем состоянии экономики Украины. Очевидно, что роста ВВП на 4% в 2021 году, который правительство заложило в государственный бюджет, не будет. Это приведет к необходимости секвестра бюджета, то есть уменьшится и доходная, и расходная его части. Таким образом, бюджет будет приведен к экономическим реалиям, которые нас ждут в 2021, и которые, очевидно, будут гораздо менее радостными, чем те, которые прогнозировались при разработке бюджета на этот год. Ведь никто не рассчитывал на повторный локдаун…

Украинская власть сейчас "дует на холодное", ожидая, что волна заболеваний начнет спадать сама по себе. По всем чисто медицинским параметрам локдаун нужно было вводить уже давно: сейчас уровень и темпы заболеваемости намного выше, чем были весной прошлого года, когда вводили жесткий локдаун. Но, несмотря на это, правительство оттягивает введение карантина. Главная причина промедления - именно экономическая.

Власть можно понять. Ведь дальнейшие жесткие ограничения, закрытия и запреты могут привести к социальному бунту. В принципе, небольшие проявления его мы уже имеем. И это не удивительно – после очень тяжелого отопительного сезона, который вытащил почти все остатки финансовых ресурсов у большинства граждан, и после очередного повышения тарифов, цен на газ и электроэнергию с 1 января этого года. Если сейчас, при таких условиях, введут еще и жесткий локдаун, выход у общества будет только один – массовые социальные протесты. И они вполне могут прокатиться по всей стране.

Как и сколько будет восстанавливаться украинская экономика после карантина, во многом зависит от антикризисных мер правительства и Национального банка Украины

То есть в данной ситуации нет безболезненных решений. Если ввести локдаун, будут бунты, но будут спасены жизни. Если не ввести, удар по экономике будет намного меньше, но будет много жертв коронавируса.

Сейчас правительство переложило ответственность на местные власти, которые, исходя из динамики заболеваемости и наличия свободных мест в больницах, должны принимать решения о том, к какой зоне относить область и какую форму карантинных ограничений вводить.

Ограничения, которые вводятся на три недели в Киеве и в Киевской области, можно назвать мягкой формой локдауна.

И рано или поздно властям придется принимать решение, отталкиваясь от общей эпидемиологической ситуации, и или вводить локдаун, или придумывать другую форму, чтобы смягчить эффект и общественную реакцию.

Как и сколько будет восстанавливаться украинская экономика после карантина, во многом зависит от антикризисных мер правительства и Национального банка Украины. Но пока их поведение прямо противоположно тем антикризисным мерам, которые вводят все страны.

В частности, центробанки практически всех стран мира обновили свои учетные ставки, некоторые даже сделали их минусовыми. Таким образом, они сделали кредитный ресурс более доступным. НБУ этого не сделал, даже наоборот – он поднял учетную ставку с 6% до 6,5%, сделав, таким образом, кредитный ресурс в украинской банковской системе еще более дорогим.

Отсутствие инициатив по антикризисным мерам в Украине можно объяснить не нехваткой денег у государства, а, скорее, отсутствием желания у власти что-то делать

По правительственному направлению практически все страны мира оказали всем гражданам, независимо от возраста, пола и статуса, финансовую поддержку. Причем весьма существенную - как правило, на уровне двухмесячной средней зарплаты в стране. Зато в Украине была небольшая поддержка очень небольшого количества пенсионеров в виде выплаты 500 гривень, а также очень ограниченному кругу предпринимателей была уплачена единовременная помощь в размере 8 тысяч гривень. И это за почти год от начала карантина и ограничений! Конечно, считать эти выплаты весомой поддержкой невозможно – это насмешка, а не поддержка. К тому же, для бизнеса подорожал кредитный ресурс, и прямой правительственной поддержки бизнеса фактически нет. То есть, украинские предприниматели остались наедине со всеми экономическими проблемами, связанными с карантином.

Сейчас мы не слышим никаких инициатив ни от правительства, ни от НБУ относительно определенных антикризисных мер. Единственное, что слышим – возможно, повторится история с 8 тысячами гривень. Вторая насмешка. Опять же, не известно, кому они будут выплачиваться и по какому принципу.

Правительства почти всех стран мира, наоборот, сократили расходы на содержание государственного аппарата и уменьшили себе зарплаты. Например, это сделали и премьер-министр Великобритании, и президент Франции по всей государственной вертикали.

Отсутствие инициатив по антикризисным мерам в Украине можно объяснить не нехваткой денег у государства, а, скорее, отсутствием желания у власти что-то делать. По крайней мере они нашлись на существенное увеличение расходов на содержание государственного аппарата. В частности, в бюджете-2021 расходы на содержание различных государственных органов, по сравнению с 2020 годом, выросли на 15-75%!

То есть, у нас для чиновничьего аппарата деньги есть в бюджете, а для граждан и предпринимателей почему-то нет. Можно было, как минимум, не увеличивать эти расходы, ведь в этом нет никакой острой необходимости.

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram