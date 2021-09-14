Потребность в расходах превышает доходы от доли ЕСВ на протяжении всего 2021 года.

По итогам августа 2021 года на счет Фонда социального страхования поступило 2,427 миллиарда гривен доли ЕСВ.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстраха.

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Как отметили в Фонде, потребность в расходах на пособия и страховые выплаты за этот же период составила 4,69 млрд гривень с учетом задолженности по финансированию больничных, декретных и пособий на погребение, что накопилось на начало месяца.

Превышение потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ, из которой состоит бюджет фонда, составило 2,3 миллиарда гривень.

Рост потребности в расходах:

● Как отметили в Фонде, потребность в расходах превышает доходы от доли ЕСВ в течение всего 2021 года и коррелирует с ростом сумм пособий по больничным листам, выданным, в том числе в случае лечения от COVID-19.

● По итогам первого полугодия 2021 года расходы Фонда на помощь по временной потере трудоспособности по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличились на 3,4 млрд грн, или на 72%.

● Также с начала пандемии Фонд получил дополнительную финансовую нагрузку, связанную с оплатой самоизоляции контактных лиц, предоставление страховых выплат медицинским работникам, которые инфицировались коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, а также членам их семей в случае смерти работников учреждений здравоохранения и тому подобное.

● Поэтому одной из основных причин роста потребности в расходах является пандемия COVID-19, а периоды пиков заболеваемости совпадают с увеличением сумм пособий по больничным листам, которые передают в Фонд на оплату (с учетом, что заявления-расчеты для финансирования пособий подаются после выздоровления).

Из чего состоит бюджет Фонда:

● Бюджет Фонда почти полностью состоит из доли ЕСВ. Весь объем уплаченного единого взноса распределяется между ФССУ, Пенсионным фондом и Фондом соцстрахования на случай безработицы в соответствии с определенными правительством пропорциями. Так, в бюджет ФССУ поступает доля ЕСВ в размере 9,5727% от 100% объема единого взноса.

● Эта доля поступает на счет Фонда по мере уплаты единого взноса страхователями и сразу направляется на финансирование материального обеспечения и страховых выплат. ФССУ не держит средств на счете и направляет их на выплаты пособий ежедневно, чтобы как можно ускорить получение средств застрахованными лицами.

Почему потребность в расходах фонда превышает объем поступлений:

● В первую очередь, падение объемов поступлений фонда связано с системным уменьшением в течение нескольких лет процента доли ЕСВ, которая направляется в бюджет ФССУ. В целом она была уменьшена почти на 5% - до 9,5727%. В денежном эквиваленте это расчетно равно около 16 млрд грн недополученных средств.

● Такое существенное уменьшение доли ЕСВ, направляемые на осуществление ФССУ выплат, привело к фактическому отсутствию в бюджете Фонда резерва средств, которые можно было направить на финансирование пособий в случае непредсказуемого роста потребности в расходах за пандемии.

● Также поступления уменьшились в связи со льготами, которые были введены для защиты предпринимателей. Так, по расчетам в 2021 году ФССУ прогнозируемо недополучит 745,8 млн гривен доли единого взноса из-за изменений в законодательстве относительно освобождения отдельных категорий страхователей от уплаты ЕСВ.

Почему возникла задолженность:

Фонд социального страхования в середине марта 2021 года предупредил о задержках с выплатами больничных и декретных. Это, как утверждают в ФСС, связано с нехваткой доходов на покрытие всех обязательств. На тот момент задержка составляла 21 рабочий день, или 1,8 млрд гривень.

В Фонде сообщили, что задолженность была накоплена в декабре 2020 года из-за резкого роста расходов.

Автор: Елена Коваленко