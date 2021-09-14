По итогам августа 2021 года на счет Фонда социального страхования поступило 2,427 миллиарда гривен доли ЕСВ.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстраха.
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Как отметили в Фонде, потребность в расходах на пособия и страховые выплаты за этот же период составила 4,69 млрд гривень с учетом задолженности по финансированию больничных, декретных и пособий на погребение, что накопилось на начало месяца.
Превышение потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ, из которой состоит бюджет фонда, составило 2,3 миллиарда гривень.
Рост потребности в расходах:
● Как отметили в Фонде, потребность в расходах превышает доходы от доли ЕСВ в течение всего 2021 года и коррелирует с ростом сумм пособий по больничным листам, выданным, в том числе в случае лечения от COVID-19.
● По итогам первого полугодия 2021 года расходы Фонда на помощь по временной потере трудоспособности по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличились на 3,4 млрд грн, или на 72%.
● Также с начала пандемии Фонд получил дополнительную финансовую нагрузку, связанную с оплатой самоизоляции контактных лиц, предоставление страховых выплат медицинским работникам, которые инфицировались коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, а также членам их семей в случае смерти работников учреждений здравоохранения и тому подобное.
● Поэтому одной из основных причин роста потребности в расходах является пандемия COVID-19, а периоды пиков заболеваемости совпадают с увеличением сумм пособий по больничным листам, которые передают в Фонд на оплату (с учетом, что заявления-расчеты для финансирования пособий подаются после выздоровления).
Из чего состоит бюджет Фонда:
● Бюджет Фонда почти полностью состоит из доли ЕСВ. Весь объем уплаченного единого взноса распределяется между ФССУ, Пенсионным фондом и Фондом соцстрахования на случай безработицы в соответствии с определенными правительством пропорциями. Так, в бюджет ФССУ поступает доля ЕСВ в размере 9,5727% от 100% объема единого взноса.
● Эта доля поступает на счет Фонда по мере уплаты единого взноса страхователями и сразу направляется на финансирование материального обеспечения и страховых выплат. ФССУ не держит средств на счете и направляет их на выплаты пособий ежедневно, чтобы как можно ускорить получение средств застрахованными лицами.
Почему потребность в расходах фонда превышает объем поступлений:
● В первую очередь, падение объемов поступлений фонда связано с системным уменьшением в течение нескольких лет процента доли ЕСВ, которая направляется в бюджет ФССУ. В целом она была уменьшена почти на 5% - до 9,5727%. В денежном эквиваленте это расчетно равно около 16 млрд грн недополученных средств.
● Такое существенное уменьшение доли ЕСВ, направляемые на осуществление ФССУ выплат, привело к фактическому отсутствию в бюджете Фонда резерва средств, которые можно было направить на финансирование пособий в случае непредсказуемого роста потребности в расходах за пандемии.
● Также поступления уменьшились в связи со льготами, которые были введены для защиты предпринимателей. Так, по расчетам в 2021 году ФССУ прогнозируемо недополучит 745,8 млн гривен доли единого взноса из-за изменений в законодательстве относительно освобождения отдельных категорий страхователей от уплаты ЕСВ.
Почему возникла задолженность:
Фонд социального страхования в середине марта 2021 года предупредил о задержках с выплатами больничных и декретных. Это, как утверждают в ФСС, связано с нехваткой доходов на покрытие всех обязательств. На тот момент задержка составляла 21 рабочий день, или 1,8 млрд гривень.
В Фонде сообщили, что задолженность была накоплена в декабре 2020 года из-за резкого роста расходов.