К октябрю э-больничный будет становиться основанием для назначения материального обеспечения через 5 дней после его закрытия.

Переходный период внедрения электронных больничных был продлен до 1 октября. В настоящее время пациенты могут получить как бумажные, так и э-больничные в зависимости от учреждения здравоохранения.

Об этом сообщили в Фонде социального страхования (ФСС). При этом в случае беременности и родов, заболевания ВИЧ или психического расстройства должны быть выданы исключительно бумажные листки нетрудоспособности.

Кроме отсрочки полного перехода на электронные листки нетрудоспособности, приказом Минздрава был внесен ряд других изменений, в частности, относительно приобретения э-больничными статуса выданных.

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Когда на время переходного периода э-больничные считаются выданными?

● До завершения переходного периода э-больничные считаются выданными и становятся готовыми к уплате через 5 дней после закрытия. Ранее электронные больничные считались выданными и становились готовыми к уплате на следующий день после закрытия э-больничного.

В ФСС обращают внимание, что электронный больничный в личных кабинетах имеет статус "закрыт" сразу с даты своего открытия, однако он является закрытым днем в будущем – соответствующая дата закрытия указанная в э-больничном и является плановой датой окончания временной нетрудоспособности или повторного осмотра, после которого будет сформировано новое медицинское заключение и создан продленный э-больничный и прочее.

Соответствующий приказ Минздрава:

● Такая временная норма будет действовать в течение сентября и поможет уменьшить риски ошибок при формировании э-больничных в отдельных случаях – например, когда работник заболел сразу после принятия на работу и данные о его трудоустройстве не успели синхронизироваться, или два застрахованных лица имеют одинаковые фамилии, имя, отчество и разницу лишь в одну цифру в коде и тому подобное.

● В течение этого месяца протоколы обмена данными, информационные реестры и системы доработают, чтобы электронные больничные формировались на основании медицинских заключений без технических ошибок.

● Итак, до октября э-больничный будет становиться основанием для назначения материального обеспечения через 5 дней после своего закрытия.

● Чтобы отслеживать это было легче, статус э-больничного автоматически изменится на "готово к уплате". С этого дня работодатель должен в течение не более 10 календарных дней назначить работнику пособие.

● После завершения переходного периода готовым к уплате э-больничный будет становиться, как и предусмотрено, на следующий день после окончания периода временной нетрудоспособности. Поэтому назначение помощи будет происходить быстрее.

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Автор: Ирина Погорелая