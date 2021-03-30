Долги за больничные и декретные. Когда ждать выплат

В Украине сложилась сложная ситуация с выплатой больничных, декретных и других пособий. УНИАН разбирался, что происходит и можно ли ускорить получение платежей.

Пандемия коронавируса продолжает свой смертоносный марш по планете, провоцируя глобальный экономический кризис, который по своим масштабам уже перещеголял "Великую депрессию" 30-х годов прошлого века. Ни одна страна мира не осталась не вовлеченной в эту беду. Немного легче ее переживают лидеры мировой экономики, которые уже выделили на преодоление происходящего миллиарды. А вот третьим странам, к которым относится Украина, - особо тяжело.

ВВП нашей страны за 2020 год упал на 4% после четырех лет роста, а за первые два месяца этого года внутренний валовый продукт сократился еще на 2,2%. Это значит, что доходы бюджета (и без того дефицитного в объеме практически 300 млрд гривен) только сокращаются. Тяжело стало погасить обязательства даже по самым "жестким" социальным статьям.

К примеру, Фонд социального страхования в середине марта предупредил о задержках с выплатами больничных и декретных. Это, как утверждают в ФСС, связано с нехваткой доходов на покрытие всех обязательств. На тот момент задержка составила 21 рабочий день, или 1,8 млрд гривен. Также непрофинансированы заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд гривен, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней, согласно законодательству.

В Фонде сообщили, что задолженность была накоплена в декабре 2020 года из-за резкого роста расходов.

"Это связано с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии - существенно выросли расходы на больничные, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и тому подобное. Например, в декабре 2020 года Фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд гривен - на 1,5 млрд гривен больше, чем в декабре 2019 года (0,9 млрд грн)", - сказано в сообщении Фонда, где подчеркивается, что "делается все возможное для ускорения выплаты декретных и больничных".

Причина задолженности – веская. По итогам 2020 года Фонд социального страхования принял на финансирование больничные листы, в том числе в связи с заболеванием COVID-19, травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком, в общей сложности, на 12,4 млрд гривен.

В Фонде напомнили, что его бюджет - это доля единого взноса, который ежемесячно уплачивают налогоплательщики. От всей суммы собранного ЕСВ в Фонд направляется 9,6%. По мере уплаты взноса работодателями, эти средства поступают на счет Фонда и сразу идут на финансирование материального обеспечения и страховых выплат: пособий по временной нетрудоспособности (больничных), пособий по беременности и родам, пособий на погребение, ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и тому подобное. Несмотря на то, что с 2021 года ежемесячные поступления в бюджет Фонда покрывают расходы за тот же период, накопленная в конце прошлого года задолженность, привела к задержке в выплатах пособий.

В Фонде отметили, что задержки связаны не только с резким ростом расходов из-за пандемии, но и с промедлением подачи заявлений-расчетов. Чтобы ускорить получение помощи, Фонд советует не терять связь со своим работодателем, бухгалтером и ответственным за социальное страхование предприятия.

"Фонд осуществляет финансирование на основании полученного от работодателя заявления-расчета - именно от даты подачи, в первую очередь, зависит дата выплаты", - подчеркивают в ФСС.

Потребность в реформе или в финансовой поддержке

Член Совета НБУ Виталий Шапран отмечает, что задержки выплат со стороны Фонда наблюдаются давно, эта проблема существовала еще до начала пандемии. Дефицит ФСС, по ряду данных, на сегодня составляет около 2,5-3 млрд гривен. И это небольшая сумма, изыскать которую в системе можно, например, за счет перераспределения бюджетных потоков.

"Последний раз я ходил на больничный летом 2019 года, уже тогда была задержка с выплатами около трех месяцев. Совсем не удивительно, что во время пандемии дефицит Фонда вырос. Очевидно, мы нуждаемся в реформировании ФСС, изменении модели выплат, создании резервного фонда на случай пандемии, или переноса части нагрузки ФСС на необязательные страховые продукты в пакете с медицинским страхованием. Пока же наличие ФСС я больше рассматриваю как фактор, который поддерживает интерес населения к белым зарплатам", - сказал Шапран.

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько обращает внимание на еще одну "больничную" проблему. Так, основанием для выплаты больничных и декретных является копия листка нетрудоспособности, заверенная учреждением здравоохранения, которое его выдало. Но в некоторых областях, например, в Винницкой, сообщали об отсутствии… бланков таких листков. Вместо которых выдавали справки, которые, по факту, не являются основанием для предоставления материального обеспечения за счет средств Фонда социального страхования.

"Выдача справок, действительно, возможна, но только на период до изготовления бланков. Для тех, кто получил справку вместо бланка, самое важное – не забыть обменять ее на листок нетрудоспособности установленного образца. Такой обмен проводится должностными лицами учреждения здравоохранения", - отметил эксперт, добавив, что дата выдачи листка нетрудоспособности должна совпадать с датой обмена справки.

В свою очередь, адвокат Gracers Law Firm Денис Соловей напоминает, что ФСС осуществляет финансирование на основании полученного от работодателя заявления-расчета, поэтому стоит обращать внимание на сроки подачи таких заявлений, а также учитывать, что банковские операции тоже занимают некоторое время.

Все должно быть под контролем

В любом случае, держать под контролем ситуацию с выплатами различных пособий украинцам приходится самостоятельно.

К примеру, узнать дату принятия Фондом заявления-расчета на выплату средств можно на своем предприятии, или в рабочем органе исполнительной дирекции Фонда, где зарегистрирован работодатель. Для этого необходимо назвать номер идентификационного кода. Контакты всех рабочих органов есть на сайте ФСС.

Если вы знаете дату подачи заявления-расчета, следить за выплатами можно онлайн в телеграмм-канале ФСС - t.me/socialfund, где в оперативном режиме обновляется информация о суммах и датах, на которые Фондом профинансировано материальное обеспечение и страховые выплаты. Информация обновляется по тегу #фінансування_оперативно. Чтобы точно узнать, перечислены ли средства работодателю, Фондом ведена дополнительная отчетность по тегу #фінансування_страхувальників. Информация обновляется в разрезе регионов. По ней можно понять, находятся ли средства по заявлениям-расчетам на счете работодателя. Он должен выплатить их в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы, или сразу после поступления средств от Фонда.

Нана Черная

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