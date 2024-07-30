Сергей Фурса считает, что будут небольшие колебания курса.

Банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что будет с курсом доллара в Украине до конца лета. Он напомнил, что сейчас курс нефиксированный, но НБУ контролирует его.

По его словам, ситуация на валютном рынке будет стабильной, резких скачков в ближайшее время не предвидится.

"Небольшие колебания будут, вероятно будет ощущаться умеренное ослабление гривны. Курс может подняться выше 42 гривень за доллар, однако никаких резких радикальных сдвигов не будет", - отметил эксперт в комментарии 24 Каналу.

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При этом он указал, что курс оставаться на одном уровне не будет, ведь он не фиксированный.

"Но и далеко он ходить не будет. Если ослабление гривны и будет, то очень умеренное", - подытожил Фурса.

Курс доллара в Украине - прогнозы экспертов

Эксперты отметили, что марш-бросок доллара в направлении 42 грн/долл. остановлен. На прошлой неделе дефицит валюты снова уменьшился, поэтому НБУ воспользовался моментом и вернул официальный курс почти до уровня 41 грн/долл.

НБУ активно проводил интервенции и постепенно укрепил гривню, почти полностью компенсировав ее обесценивание в предыдущую неделю. Вполне возможно, что Нацбанк попытается держать курс некоторое время около текущего уровня, чтобы осенью продолжить ослабление до уровня 42-43 грн/долл.

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