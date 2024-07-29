Курс гривни к евро установлен на уровне 44,41 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 29 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,05 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 44,41 грн/евро, то есть гривня выросла на 22 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,03/41,07 грн/долл., евро – 44,40/44,44 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 29 июля, снизился на 5 копеек и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,10 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар снизился на 5 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,35 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел также на 5 копеек и составляет 45,10 грн/евро (курс продажи – 44,95 грн/евро).

Вас также могут заинтересовать новости: