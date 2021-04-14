Соответствующие споры решаются в судебном порядке.

Стало известно, могут ли забирать квартиры у украинцев за долги по коммунальным услугам.

Как рассказал эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире канала "Украина 24", это довольно длительная процедура.

При этом он объяснил, что такая вероятность сохраняется.

"На самом деле могут забрать. Для этого есть все инструменты, все механизмы у поставщика. Поставщик может в упрощенном порядке подать непосредственно в суд и получить судебный приказ на взыскание задолженности. После того, как этот судебный приказ не будет обжалован непосредственно самим должником, потребителем, который задолжал за жилищно-коммунальные услуги, то в данном случае материалы передаются в исполнительную службу, и исполнительная служба может проводить целый комплекс мероприятий - арестовывать счета, ограничивать должника в определенных возможностях, в правах, арестовывать имущество в частности", - пояснил он.

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Эксперт уточняет, что непосредственно о квартире "вряд ли идет речь, потому что размер задолженности должен быть сопоставим со стоимостью жилья".

"Тем более, есть в законодательстве целый ряд возможностей по защите самих жильцов, в том числе когда речь идет о наличии зарегистрированных несовершеннолетних детей в доме и тому подобное. Здесь проблема достаточно серьезная, комплексная. Нужно не допускать долгов, а государству делать все возможное для того, чтобы в дальнейшем как минимум эти долги не накапливались", - отметил Голубенко.

Отмечается, что долг украинцев по оплате услуг ЖКХ в конце февраля вырос до отметки в 82,1 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем в январе.

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Автор: Юрий Годован