Доходы культурной индустрии из-за карантина уменьшатся наполовину – Ткаченко

Индустрии понадобится не один год, чтобы преодолеть последствия эпидемии, предупредил министр.

Доходы всех сфер культурной индустрии из-за эпидемии коронавируса упадут более чем на 50%, заявил министр культуры Александр Ткаченко.

Читайте такжеПочти половина украинцев ожидают ухудшения экономического положения страны - опрос

Такое заявление глава Минкульта сделал в интервью «Лига.Бизнес».

"И это не просто сроки или проценты, это рабочие места, люди и их семьи. И в этом кризисе не помочь только законом 3377 о поддержке туризма и креативной сфере, который должен быть подписан президентом, законом о снижении НДС до 7% для культурной индустрии. Очевидно, что нужны средства и дотации для прямой поддержки сферы», - отметил Ткаченко.

По его словам, Минкульт представил предложения по финансовой помощи отрасли, сейчас их обсуждают в правительстве. Речь идет о примерно 2 миллиардах гривень. При этом деньги должны быть распределены не столько на проекты, но и на прямую финансовую поддержку путем привлечения грантов.

«Есть программы, которые написаны непосредственно Институтом книги или Госкино. Они подавали предложения, сколько денег кому нужно. Но, скорее всего, мы еще не один год будем разгребать последствия коронавируса в культурной индустрии. Поэтому мы говорим не только о прямых дотациях, но и о привлечении грантов от западных партнеров и развитии государственно-частного партнерства. Это нормальный европейский опыт, чтобы культура имела возможность развиваться», - подытожил Ткаченко.

Напомним, киевские коммунальные театры в июле начинают новый сезон. В некоторых театрах отменят антракт, чтобы минимизировать общение и скопления людей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram