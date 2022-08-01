Соотношение евро к доллару будет зависеть от того, каким будет дальнейшее развитие войны.

Эксперт по банкам и банковскому надзору Case Украина Евгений Дубогрыз спрогнозировал курс доллара.

Его цитирует Эспрессо.

"Я думаю, что к концу лета доллар стабилизируется и будет держаться вокруг официального курса. А вот до конца года будет ползучая девальвация, то есть постепенно доллар будет дорожать из-за таких факторов, как война в Украине, война в Европе, повышение ставок Федеральной резервной системой США. Главное сейчас, и это будет психологически важно, чтобы к концу лета Нацбанк смог удержать курс доллара к гривне на уровне до 40", - сказал Дубогрыз.

Он добавил, что соотношение евро к доллару будет зависеть от того, каким будет дальнейшее развитие войны, чем она будет жестче, тем евро будет дешевле к доллару.

"И второй момент, как быстро Евроцентробанк будет реагировать на инфляцию и повышать ставки. Сейчас ФРС США в три раза подняла ставку и дальше будет это делать, а Евроцентробанк лишь один раз поднял ставку, потому что ему труднее это делать через бюрократические согласования. По моему мнению, доллар и дальше по чуть-чуть будет дорожать по отношению к евро", - заявил эксперт.

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