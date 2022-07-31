"Страшилка" украинцев - доллар США по 40 - стала реальностью. После решения Национального банка изменить официальный курс гривны цифры в обменниках быстро поползли вверх. И регулятору пришлось бороться еще и с этим: пугающими курсами на табло.

21 июля НБУ снизил курс гривны к доллару, зафиксированный еще 24 февраля на уровне 29,25 грн/долл. на 25 процентов – до 36,57 грн/долл. Это решение давно назрело и, как отмечают аналитики, было безальтернативным – регулятору приходилось продавать из резервов очень много валюты для поддержания официального курса.

И регулятор, и финансовые эксперты уверяют, что экономических причин для девальвации нет

Если в январе, к началу полномасштабного вторжения России, золотовалютные резервы составляли около 30 миллиардов долларов, то по итогам июня они сократились до 22,8 миллиарда. Таким образом, поддержка официального курса очень дорого стоила центробанку.

Кроме этого, такой шаг должен был положительно сказаться на украинском экспорте и повысить приток валютной выручки, особенно при условии, если черноморские порты будут разблокированы и, соответственно, увеличится объем украинского экспорта. Также в НБУ отметили, что это позволит увеличить конкурентоспособность наших производителей, сблизить курсовые условия для различных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость национальной экономики в условиях войны.

Сразу после публикации решения регулятора курс гривны в обменниках начал стремительно снижаться. Если с начала июля национальная валюта и так постепенно дешевела с 35,5 до 37 грн/долл., то после смены официального курса началась сногсшибательная девальвация.

Уже через неделю граждане увидели пугающие цифры в 40 грн/долл., то есть за это время гривна ослабла на 10 процентов. Но сейчас курс иногда достигает и 41-42 гривен за доллар. Не отстает и евро, который сейчас стоит 42 гривны за единицу европейской валюты.

Почему так происходит? И регулятор, и финансовые эксперты уверяют, что экономических причин для девальвации нет. Конечно, решение НБУ по изменению курса должно вызвать определенные курсовые колебания, но они стали слишком резкими.

Теперь небанковские финучреждения должны предоставлять информацию о курсах валют только возле касс в стандартизированном виде – копии распоряжения об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют

Стремительное ослабление наличной гривни было в основном спекулятивным: обменники хотят заработать на разнице курсов, когда у населения преобладают панические настроения, и люди спешат на последние гривневые сбережения купить доллары. В условиях войны граждане и так пессимистично оценивают экономические перспективы, и многие считают, что обесценивание гривни продолжится.

Для ослабления девальвационного давления Нацбанк с 27 июля разрешил банкам продавать больше валюты. Если с 14 апреля банки могли продавать населению только наличную валюту, которую они предварительно купили у других клиентов, то сейчас регулятор разрешил еще дополнительно продавать еще половину от купленной у граждан с того периода безналичной валюты. Такое решение позволит увеличить предложение валюты и немного унять панический спрос.

Другой метод борьбы со спекуляциями и паническими настроениями оказался несколько неожиданным: 29 июля регулятор запретил обменникам размещать данные о курсах валют на улицах. Теперь небанковские финучреждения должны предоставлять информацию о курсах валют только возле касс в стандартизированном виде – копии распоряжения об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют. Такое решение НБУ принял "с целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды".

Данный шаг был воспринят экспертами и обществом неоднозначно. Кто-то считал его верным ввиду возможности отвлечь внимание населения от растущего курса доллара, когда люди невольно видят на улицах табло обменника с угрожающими цифрами. А некоторые с сарказмом предлагает также запретить стелы с ценой бензина на АЗС и ценники в супермаркетах, считая, что это никак не повлияет на обесценивание гривны.

Сейчас экономических факторов для девальвации нет, а разрешение НБУ продавать больше валюты должно стабилизировать ситуацию на рынке

Так или иначе, по прогнозам экспертов в ближайшее время очередная волна падения курса нацвалюты все же должна успокоиться и, скорее всего, приблизиться к официальному. Сейчас экономических факторов для девальвации нет, а разрешение НБУ продавать больше валюты должно стабилизировать ситуацию на рынке.

К тому же, регулятор на этой неделе приобрел в резервы 682 млн долларов – это самая большая сумма с ноября 2021 года, а продал лишь 32,9 млн долларов, при том, что еще недавно суммы продажи валюты для поддержания официального курса составляли около миллиарда долларов каждую неделю.

Дальнейшая перспектива валютного курса будет зависеть от экономической ситуации в стране, обескровленной войной. На него также в значительной степени будет влиять предоставление Украине финансовой помощи от международных партнеров. Поэтому точных прогнозов в условиях войны ожидать не стоит даже от лучших экспертов, но паниковать и скупать дорогую валюту тоже не вариант. Сохраняем спокойствие и работаем на победу.

Екатерина Жирий