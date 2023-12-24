Одними из наиболее востребованных среди коллекционеров являются украинские монеты 1992 года выпуска.

В последние годы в Украине все более популярной становится нумизматика. За время полномасштабной войны Нацбанк выпустил немало монет и памятных медалей – спрос такой, что "урвать" их в день продажи очень сложно. Однако популярностью среди коллекционеров пользуются не только новинки, но и старые украинские монеты, а также старые советские купюры.

Какие украинские монеты ценятся

Одними из наиболее востребованных среди коллекционеров являются украинские монеты 1992 года выпуска. Хотя первые монеты появились еще в 1991 году, в 92-м художники начали активнее экспериментировать с дизайнами. Эти монеты выпускались на заводе в Италии, поскольку собственного производства в Украине не было. Предприятие по чеканке монет появилось в Луганске в 1993 году, тогда их начали выпускать непосредственно в нашей стране.

Ценные украинские монеты - как определить

Украинские монеты, которые ценятся, найти не так уж и сложно. Главное, обращать внимание на детали. Среди коллекционеров особенно ценятся 50 копеек 1992 года чеканки. К примеру, одну такую монету удалось продать на аукционе за 16 тысяч гривень. Однако не на все украинские монеты цена настолько "вкусная". Выручить несколько тысяч за 50 копеек можно, если она относится к разновидности ЗВАг. Ее отличают несколько признаков:

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утолщение на средней части трезубца,

размер изображения составляет 17,7 миллиметра,

гладкий гурт,

на первой кисти только 4 ягоды, пятая будет сливаться с венком.

Дорогие украинские монеты отыскать можно и среди номинала в 25 копеек, которые уже вывели из обихода. Такая монета разновидности 4БАм может стоить около 7 тысяч гривень. Их производили на заводе в Луганске, но английским штемпелем. Эти монеты были изготовлены с одной неточностью – на аверсе был изображен выпуклый щит, а вот трезубец был вдавлен.

Кроме того, редкие украинские монеты есть и среди 10 копеек 1992 года чеканки. Такую монету разновидности 1.34ЕАм продали за 1500 гривень. Определить ее можно по таким признакам:

на единице даты можно заметить "хвостик",

утолщение в средней части трезубца,

в третьем и шестом гронах отчеканено 6 ягод,

мелкая насечка группы.

Также обратите внимание на шестую кисть. Ягода сверху должна быть на одном уровне со словом "копеек".

Как продать украинские монеты

Цены на украинские монеты очень разные, и чем больше особенностей у вашей – тем больше вы сможете за нее выручить. Проще всего продать их в разных группах нумизматов.

Еще один вариант – принести редкие монеты в антикварный магазин. Там, кстати, можно попробовать выгодно продать монеты СССР. Однако если скупщики не специализируются на нумизматике, обиходные монеты могут их не заинтересовать. Зачастую они готовы купить лишь те монеты, которые изготовлены из драгоценных металлов.

Кроме того, в Украине есть несколько нумизматических аукционов. Найти их довольно просто. Там вы можете выставить свою монету, а коллекционеры будут делать ставки, повышая стоимость лота. Но не забывайте, что аукцион попросит комиссию.

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