Эти средства не будут облагаться налогом, а также не будут влиять на получение субсидий, говорят в Кабмине.

Тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через государственное приложение "Дия". Эти средства не будут облагаться налогом и не повлияют на получение субсидий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 17 ноября.

"Средства в размере 1000 гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию". Их можно будет потратить на покупку билетов в кино, театры, концерты, занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом", — отметил премьер-министр.

Читайте также"Тысяча будет содрана с антиваксов": нардеп-"слуга" возмутилась идеей ЗеленскогоГлава правительства отметил, что участниками программы могут стать более около 6000 субъектов бизнеса. Программа заработает с 19 декабря этого года и будет действовать до конца следующего года.

"Никаких налогов на эту тысячу гривен начисляться не будет. Эти средства не повлияют на получение субсидий", — отметил Шмыгаль.

Деньги за вакцинацию: что предложил Зеленский

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антикоагулянтной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по тысяче гривен. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и тому подобное.

По словам президента, программа поддержки стартует 19 декабря, до конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же – в начале 2022 года.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить обещанную тысячу.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Марта Гичко