Кабмин пока не знает, сколько будет потрачено на эту программу из государственного бюджета.

Кабинет министров Украины разрабатывает предложения относительно того, как вакцинированные жители сел и люди на пенсии смогут использовать 1000 гривень, которую будут выплачивать по программе, инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в стенах парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНИАН.

"Относительно использования данной возможности в селах, а также украинскими пенсионерами, сейчас дорабатывается. На момент запуска программы эти предложения правительством будут озвучены и представлены обществу", - сказал он.

Также он пока не знает, сколько будет потрачено на эту программу из государственного бюджета.

"Программа заработает с 19 декабря этого года и будет действовать двенадцать месяцев. В этом году будет заложено 3 миллиарда, в начале следующего - еще три миллиарда. Далее по мере надобности будут добавляться все необходимые средства. Я убежден, что Верховная Рада такие изменения в бюджет поддержит, чтобы мы поддержали граждан", - сказал он.

Деньги за вакцинацию: что известно о "тысяче Зеленского"

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Читайте такжеТысяча от Зеленского: Шмыгаль объяснил, как будут начислять выплаты за COVID-вакцинациюЭти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Дмитрий Шварц