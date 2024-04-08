Стороны подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Национальный банк Украины продолжает сотрудничество с Министерством финансов США в сфере обеспечения кибербезопасности в банковском и финансовом секторах Украины.

Как сообщила пресс-служба регулятора, с этой целью стороны подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

"Его подписание дает возможность Национальному банку и Министерству финансов США продолжать сотрудничество, ставшее результатом предыдущих договоренностей между институтами по поддержке Украины в вопросах кибербезопасности и предоставлении всесторонней помощи для дальнейшего развития возможностей киберзащиты Украины, в частности банковского и финансового секторов", - говорится в сообщении.

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Целью этого документа является организация взаимодействия между Национальным банком Украины и Министерством финансов США для:

реализации механизмов обмена информацией в сфере кибербезопасности и актуальных киберугроз;

дальнейшего развития Центра киберзащиты Национального банка;

разработки и реализации мероприятий поддержки Национального банка по вопросам кибербезопасности в банковском и финансовом секторах Украины.

"Укрепление кибербезопасности и совместное противодействие актуальным киберугрозам крайне важны для стабильной и непрерывной работы украинского финансового сектора. Особенно актуальным этот вопрос является в условиях гибридной войны, которую уже третий год РФ ведет против Украины в дополнение к полномасштабной военной агрессии", - подчеркнул глава Нацбанка Андрей Пышный.

Андрей Пышный добавил, что сотрудничество НБУ и Министерства финансов США в этом направлении позволит и в дальнейшем поддерживать эффективную систему защиты банков и финансовых учреждений от киберугроз, в частности в условиях военного положения, и обеспечивать устойчивость финансовых рынков.

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры Тодд Конклин отметил, что угрозы, с которыми сталкиваются украинские коллеги, вероятно, будут направлены и на Соединенные Штаты, поэтому тесное сотрудничество и постоянный обмен информацией помогают обеим странам оставаться начеку.

Меморандум вступил в силу 4 апреля 2024 года. Он определяет методы обмена информацией об угрозах кибербезопасности и инцидентах, участников киберугроз, а также позволяет сторонам проводить совместные учения, экспертные форумы и тому подобное.

Кибербезопасность во время войны

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что российские шпионы разработали инструменты искусственного интеллекта, которые Москва может использовать для вмешательства в выборы в Великобритании и США в масштабах, "экспоненциально больших", чем когда-либо прежде.

Осенью прошлого года стало известно, что ГРУ РФ разработала вредоносное программное обеспечение, рассчитанное на кражу информации с устройств Android. Его деятельность касалась гаджетов бойцов армии Украины.

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