Решение касается детей из регионов, наиболее пострадавших от войны

В Украине с 1 июня запущен экспериментальный проект "еОздоровление", который предусматривает монетизацию детского оздоровления по принципу "деньги ходят за ребенком".

"В рамках проекта введен новый механизм предоставления услуги по оздоровлению и отдыху детей. Отныне государство напрямую будет выплачивать семьям средства, а родители, совместно с ребенком, смогут самостоятельно выбрать заведение и приобрести путевку для ребенка", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

В этом году получить средства на приобретение путевки имеет право один из родителей или лицо, которое его или ее заменяет. Рассчитывать на выплаты могут дети, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях и относящиеся к таким категориям, как ребенок с инвалидностью (способный к самообслуживанию) или ребенок из многодетной семьи.

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При этом, место жительства такого ребенка должно быть задекларировано или зарегистрировано на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Важно, что родители смогут самостоятельно выбрать любое заведение, соответствующее условиям безопасности, критериям оздоровления, и оздоровить ребенка в тот промежуток времени, который будет для них комфортным.

Уже начиная с 1 июня, родители детей начнут получать уведомления о возможности получить средства для приобретения путевки в рамках проекта. Также самостоятельно проверить, есть ли семья в перечне получателей средств на оздоровление вашего ребенка, можно по ссылке.

"Родителям детей, которые есть в этом перечне, необходимо открыть карточку в АО КБ "ПриватБанк" со специальным режимом использования, на которую будет зачислено 14 165 грн на каждого ребенка, и выбрать одно из учреждений оздоровления и отдыха высшей категории, которое содержатся в Государственном реестре имущественных объектов оздоровления и отдыха детей", - сообщили в министерстве.

Также отмечается, что все 19 заведений отдыха расположены в Карпатском регионе. Выбрать и забронировать путевку можно по той же ссылке.

Все остальные категории детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, могут получить путевку на оздоровление и отдых по действующему механизму распределения в государственное предприятие "Международный детский центр "Артек".

Защита детей в Украине - последние новости

В начале мая Кабинет министров согласовал предложение Министерства социальной политики по реализации в течение 2023 года экспериментального проекта по организации оздоровления и отдыха детей, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке, по принципу "деньги ходят за ребенком".

Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что в этом году планируется охватить услугами по оздоровлению и отдыху 25 тысяч детей, нуждающихся в особой социальной поддержке.

Также Кабмин упростил для временно перемещенных несовершеннолетних украинцев процедуру получение статуса ребенка, который пострадал в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

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