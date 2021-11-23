Национальный банк может применять к компаниям-нарушителям меры воздействия – от штрафов до исключения из Реестра коллекторских компаний.

Национальный банк продолжает фиксировать факты неправомерных действий со стороны коллекторов при том, что в Украине работают четкие правила работы коллекторов, которые регулируют их деятельность и устанавливают допустимые методы взыскания проблемной задолженности с потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что, с другой стороны, существует проблема непонимания потребителями своих прав и прав сотрудников, которые занимаются взысканием долгов.

Как разъяснили в НБУ, коллекторскую деятельность имеют право осуществлять такие организации как кредитор, новый кредитор или коллекторская компания.

"То есть "спрашивать" о долге может учреждение, выдавшее кредит, учреждение, которое по гражданско-правовому договору приобрело права требования по кредиту, или же коллекторская компания, привлеченная к урегулированию просроченной задолженности", - отметили в Нацбанке.

При этом отмечается, что законной является деятельность только тех коллекторов, которые включены в соответствующий реестр коллекторских компаний. Поэтому при столкновении с работой коллекторов, сведений о которых нет в реестре, необходимо обратиться в полицию.

По данным регулятора, коллекторы имеют право проводить телефонные и видеопереговоры, личные встречи. Проведение личных встреч возможно исключительно с 9 до 19 часов, при условии, что лицо, с которым осуществляется взаимодействие, не возражает против проведения с ним встречи и предварительно дало на это согласие. Также разрешается отправлять текстовые, голосовые и иные сообщения средствами телекоммуникации, отправлять почтовые отправления с отметкой "Вручить лично" по месту жительства или пребывания либо по месту работы физического лица. При этом взаимодействовать с потребителем можно не более 2 раз в сутки.

Коллекторам запрещены неэтичные методы поведения: звонки ночью, автодозвон более 30 минут в сутки, звонки в выходные, праздничные и нерабочие дни, введение в заблуждение о последствиях невыполнения обязательств, угрозы, шантаж, требования от близких лиц взять на себя обязательства. Запрещено собирать и обрабатывать персональную информацию о графике работы, местах отдыха, информацию из социальных сетей, личные фотографии и тому подобное.

В случае применения неправомерных методов работы коллекторов НБУ советует не прятаться от коллекторов и кредиторов.

"Долг надо возвращать. Если вы потеряли работу, работоспособность и тому подобное, обратитесь в финансовое учреждение и договоритесь о реструктуризации долга. Если договориться не получилось, и вы считаете, что коллекторы применяют к вам неправомерные методы работы, соберите доказательную базу – запишите разговоры, сделайте скрины сообщений", - говорится в сообщении.

Также стоит написать жалобу на финансовую или коллекторскую компанию, занимающуюся взысканием задолженности, с предоставлением собранных доказательств в Национальный банк.

"Согласно новому закону, регулирующему работу коллекторов, Национальный банк может применять к компаниям-нарушителям меры воздействия – от штрафов до исключения из Реестра коллекторских компаний", - отметил регулятор.

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Коллекторы в Украине

Коллектор - это работник коллекторской компании, который специализируется на работе с проблемными должниками. Коллекторская компания - предприятие, которое предоставляет услуги взыскания просроченных долгов.

Верховная Рада 19 марта 2021 года приняла закон, направленный на упорядочение деятельности коллекторов. Закон вступил в силу 14 июля.

13 июля Национальный банк определил порядок осуществления надзора за соблюдением кредитодателями, новыми кредиторами и коллекторскими компаниями законодательных требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.

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Автор: Екатерина Жирий