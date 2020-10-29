В частности, Минздрав просит выделить средства на закупку тестов на антиген.

Министерство здравоохранения подало запрос на получение дополнительных средств в сумме около 2 млрд гривень на борьбу с COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы будем вводить новый метод тестирования, который только появился в мире. Это быстрые тесты на антиген, которые мы должны ввести в нашей стране. Мы уже подали соответствующие изменения в определенные постановления, а также запрос о получении дополнительных средств. Это около 2 миллиардов гривень, которые нам необходимы именно на борьбу с COVID-19, львиная доля именно на этот метод тестирования. Уверен, что этот метод будет поддержан членами правительства", - сказал Степанов.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения планирует закупить тесты на коронавирус, которые используют экспресс-метод определения на антиген COVID-19.

В Украине по состоянию на 29 октября лабораторно подтверждено 370 417 случаев COVID-19, из них за сутки 7 342.

Деньги на борьбу с коронавирусом: что известно о COVID-фонде

3 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым было создано спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

Как ранее сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, в проекте Государственного бюджета на 2021 год не предусмотрена отдельная статья на фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Вместе с тем Кабмин активно раздает деньги из спецфонда не на борьбу с коронавирусом, а на бюджетные программы по пособию по безработице - 1,3 млрд грн; на отдельные этапы производства патриотических сериалов - 100 млн грн; на обеспечение правопорядка - 2,7 млрд грн; на строительство и ремонт дорог - 35 млрд гривень; на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий - 1 млрд грн.

По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн, что составляет 52% от общей суммы.

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Автор: Виктория Гордиенко