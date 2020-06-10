Деньги ветеранам: суд просят обязать Кабмин увеличить выплаты
Окружной административный суд города Киева просят обязать Кабинет министров увеличить денежную помощь участникам боевых действий.
Как сообщает пресс-служба Окружного админсуда, в суд обратился житель Одесской области с иском к Кабинету Министров Украины.
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В частности, истец просит суд признать противоправным постановление правительства от 19 февраля 2020 года №112 «Некоторые вопросы выплаты в 2020 году разовой денежной помощи, предусмотренной Вооруженным силам Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований» в части, которой было установлено выплату участникам боевых действий в размере 1 тыс. 390 грн.
Также среди других требований иска - обязать Кабинет Министров Украины увеличить размер указанной помощи до 8 тыс. 190 грн.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу по этому иску.
Отдельно сказано, что в производстве Окружного админсуда уже находится дело об обжаловании вышеупомянутого постановления правительства в части, касающейся выплаты инвалидам войны I группы в размере 4 тыс. 120 грн.
Как сообщал ранее УНИАН, в Одесской области должностные лица под видом социальной помощи детям присвоили 7 млн грн бюджетных средств.
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