Деньги ветеранам: суд просят обязать Кабмин увеличить выплаты

Истец просит суд обязать правительство увеличить размер указанной помощи с 1 тыс. 390 грн до 8 тыс. 190 грн.

Окружной административный суд города Киева просят обязать Кабинет министров увеличить денежную помощь участникам боевых действий.

Как сообщает пресс-служба Окружного админсуда, в суд обратился житель Одесской области с иском к Кабинету Министров Украины.

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В частности, истец просит суд признать противоправным постановление правительства от 19 февраля 2020 года №112 «Некоторые вопросы выплаты в 2020 году разовой денежной помощи, предусмотренной Вооруженным силам Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований» в части, которой было установлено выплату участникам боевых действий в размере 1 тыс. 390 грн.

Также среди других требований иска - обязать Кабинет Министров Украины увеличить размер указанной помощи до 8 тыс. 190 грн.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу по этому иску.

Отдельно сказано, что в производстве Окружного админсуда уже находится дело об обжаловании вышеупомянутого постановления правительства в части, касающейся выплаты инвалидам войны I группы в размере 4 тыс. 120 грн.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одесской области должностные лица под видом социальной помощи детям присвоили 7 млн грн бюджетных средств.

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