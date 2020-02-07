В Одесской области чиновники под видом соцпомощи детям украли 7 миллионов гривен из бюджета

Бюджетные деньги предназначались для выплат 190 детям.

В Одесской области должностные лица под видом социальной помощи детям присвоили 7 млн грн бюджетных средств.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. По версии следствия, участники организованной группы в течение двух лет присваивали бюджетные средства, оформляя различные виды социальных выплат и пособий на несуществующих детей.

«Офис генерального прокурора контролирует ход расследования в уголовном производстве по факту присвоения 7 млн грн бюджетных средств, которые предназначались для помощи 190 детям», - сказано в сообщении.

Как отмечается, деньги оформлялись на несуществующих детей, которые якобы родились вне стен учреждений здравоохранения.

Следствие считает, что предполагаемая организатор схемы привлекла к совершению преступлений руководителя одного из отделов Управления социальной защиты населения Беляевской районной государственной администрации Одесской области и заместителя управляющего территориальным отделением банковского учреждения.

Расследование продолжается. Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") проводит прокуратура Одесской области.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, указанное уголовное производство открыто в марте 2019 года.

«По делу проходят трое подозреваемых - должностные лица Беляевской РГА и руководитель местного банка», - рассказал правоохранитель.

По данным правоохранителей, одному из фигурантов подозрение было объявлено в конце января, двоим – на текущей неделе.