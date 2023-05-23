Сейчас властям США не до финансирования военных расходов Украины.

В Вашингтоне прекратили обсуждать вопросы выделения военной помощи Украине из-за проблем с государственным долгом в самих США. Об этом конгрессмен Энди Ким рассказал изданию The Hill.

Поскольку в Конгрессе США никак не могут определиться с дальнейшей судьбой госдолга, сейчас вопрос выделения дальнейшей военной помощи Украине отошел на дальний план и не обсуждается.

"Мы не можем вести серьезный разговор об Украине, пока они (Белый дом и Конгресс — УНИАН) не договорятся [о потолке госдолга]", — сказал Ким.

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Другой конгрессмен Билл Китинг отметил, что Украина в настоящее время обеспечена всем необходимым, а выделение новых пакетов военной помощи будет напрямую зависеть от результатов украинского контрнаступления.

"Это могут быть успехи, после которых большая поддержка будет в меньшей степени нужна. <...> Или может быть нанесен ущерб, из-за чего потребуется больше [помощи]", — пояснил Китинг.

Ситуация с госдолгом в США

В США впервые за последние 12 лет опасность дефолта достигла критического значения. В настоящее время правительство США достигло законодательно установленного потолка долговых заимствований. Теперь правительству придется либо резко сократить расходы, чтобы расплатиться с долгами, либо объявить дефолт, либо уговорить Конгресс поднять долговой потолок, чтобы иметь возможность перекредитоваться.

На фоне этих новостей из США мировые цены на нефть начали планомерно опускаться, поскольку трейдеры опасаются финансового кризиса в США, что негативно скажется на общемировой экономике и вызовет падение спроса на нефть.

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