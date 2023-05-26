Тем не менее эксперты на 80% уверены, что дефолта не будет.

Финансовые резервы Министерства финансов США 2 июня будут едва превышать 30 миллиардов долларов, а к 9 июня иссякнут совсем.

Как сообщает издание MarketWatch, экономисты Goldman Sachs Алек Филипс и Тим Крупары оптимистично оценивают вероятность заключения сделки по повышению лимита на государственные заимствования уже в пятницу или субботу.

"Вероятность полноценной сделки, которая предусматривает долгосрочное повышение потолка госдолга, оценивается экспертами Goldman в 80%, шансы на краткосрочное решение - в 10%, и еще 10% являются вероятностью, что Конгресс не сможет договориться с Белым домом вовремя", - говорится в сообщении.

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Дефолт США - что известно

Как сообщал УНИАН, сейчас США имеют кредитный рейтинг на уровне АА+ со стабильным прогнозом. Он означает, что вероятность дефолта страны по государственному долгу в ближайшее время очень низкая, но существуют долгосрочные риски - в частности большой размер госдолга страны с первой экономикой мира на уровне 31,4 триллиона долларов.

Между тем, агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне "ААА" в список Rating Watch "отрицательный". Fitch может снизить суверенный рейтинг дефолта эмитента до уровня ограниченного дефолта (RD), если Конгресс не повысит или не приостановит лимит государственного долга.

16 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что у Соединенных Штатов могут закончиться деньги для оплаты своих счетов до 1 июня, если Конгресс не поднимет или не приостановит лимит долга.

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