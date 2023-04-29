По итогам первого квартала 2023 года рост экономики США замедлился в годовом исчислении.

В 2023 году экономика США войдет в рецессию, на что указывает замедление активности на рынке труда и явный спад экономического роста. Однако есть все основания рассчитывать на то, что рецессия будет достаточно умеренной.

Такой прогноз опубликовало ВВС со ссылкой на официальные данные американского Министерства торговли, отметив при этом, что основная причина замедления экономического роста — самое большое со времен пандемии сокращение инвестиций американских компаний из-за повышения стоимости заимствований.

"Мы прогнозируем, что экономика США скатится во второй половине года в рецессию, которая, как мы ожидаем, будет умеренной", — заявил экономист Wells Fargo Джей Брайсон.

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По итогам первого квартала 2023 года рост экономики США замедлился в годовом исчислении до 1,1%, несмотря на то, что в предыдущем квартале рост ВВП составил 2,6%. На данный момент сокращение инвестиций достигло на 7,3%.

Как говорится в материале, последние недели были отмечены объявлениями о сокращении рабочих мест во многих крупных компаниях, включая консалтинговую компанию Deloitte, автопроизводителя GM, ритейлера Gap и технологического гиганта Meta.

Что происхдит с экономикой США

В июле 2022 года JPMorgan заявил о том, что экономика США в шаге от рецессии. Ухудшение прогноза экономисты связывали с ослаблением потребительского спроса.

МВФ прогнозировал, что темпы роста ВВП США снизятся с 2,9% в 2022 году до 1,7% в 2023-м и 0,8% в 2024 году. Экономисты не исключали, что у США сужатся возможности, чтобы избежать рецессии.

В сентябре 2022 года фондовые индексы США упали до двухлетнего минимума.

2 октября 2022 года в СМИ появилась информация о том, что США готовы ежемесячно выделять Украине $1,5 миллиарда до конца войны.

В октябре 2022 года S&P прогнозировал, что крупнейшая экономика мира начнет замедляться и падать. Аналитики ожидали, что экономика США войдет в рецессию в последнем квартале года.

В марте 2023 года исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Димон заявил о том, что война в Украине стала главной проблемой для экономики США.

23 марта 2023 года Федрезерв США ухудшил прогноз роста американской экономики.

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