Сводный бюджет Украины за указанный период выполнен с дефицитом 95 млрд грн.

Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2020 года выполнен с дефицитом в размере 119,97 млрд грн, что более чем в 3 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

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В прошлом году, до начала коронакризиса, дефицит госбюджета в январе-ноябре, по данным Госказначейства, составлял 34,86 млрд грн.

Согласно сообщению, сводный бюджет Украины в январе-ноябре этого года выполнен с дефицитом 94,7 млрд грн против дефицита в 6,9 млрд грн за аналогичный период 2019 года.

Госбюджет-2020

В апреле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 млрд грн.

После внесения изменений доходы госбюджета составят 975,8 млрд грн, расходы - 1,266 трлн грн, предельный объем дефицита - 298,4 млрд грн, объем государственного долга - 2,387 трлн грн.

Объем Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 составил 64,7 млрд грн.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября 2020 года утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Согласно опросу НБУ, банки в Украине сохраняют позитивные ожидания по перспективам кредитования в следующем году: около 80% респондентов ожидают увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев.

25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

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Автор: Екатерина Жирий