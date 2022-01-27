Средства выделят в рамках следующей фазы Датской программы европейского соседства в период 2022-2026 годов.

Королевство Дания направит 73 миллиона евро на реализацию совместных инвестиционных проектов в Украине.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом во время визита в Копенгаген.

В частности, на запрос Кулебы Дания согласилась рассмотреть дополнительные возможности поддержки для обеспечения финансовой и экономической стабильности Украины.

Министры обсудили воплощение совместных инвестиционных проектов. Согласно решению датского правительства, Украина станет ключевым получателем технической помощи Дании в рамках следующей фазы Датской программы европейского соседства DANEP в период 2022-2026 годы с общим бюджетом в 170 млн евро, 73 из которых будет направлено на проекты в Украине.

"Высоко ценим стремление датского правительства наращивать экономическое и инвестиционное сотрудничество с Украиной. Это посылает четкий сигнал иностранным инвесторам о том, что несмотря на вызовы безопасности, ситуация остается под контролем, наша страна демонстрирует экономический рост, она привлекательна для инвестиций и успешных коммерческих проектов", - подчеркнул Кулеба.

Министр также встретился с ведущими экспертами и представителями неправительственных организаций Дании, которым рассказал об усилиях Украины по защите мира, справедливости и безопасности в Европе, поиск путей политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Читайте такжеНа уровне Непала и Замбии: В рейтинге восприятия коррупции Украина заняла 117 местоОтдельно Кулеба добавил, что в Украине очень ценят непоколебимую поддержку Данией суверенитета и территориальной целостности нашего государства как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС и НАТО. По словам министра, выделение Данией дополнительных 22 миллионов евро на сектор безопасности Украины является важным вкладом в устойчивость и безопасность нашего государства.

Как сообщал УНИАН, вчера заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что Украина планирует получить кредитов по меньшей мере 3 миллиарда долларов для стабилизации финансовой системы.

24 января стало известно о выделении Европейским Союзом макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.

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