Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков считает цифровизацию сферы строительства и землепользования важным элементом антикоррупционной стратегии.

Цифровизация сферы строительства и землепользования, что предлагает проект закона №5655, – один из главных элементов антикоррупционной стратегии.

Об этом в интервью изданию ZN.ua сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

По его словам, градостроительная реформа до ее принятия была проверена НАЗК, а внесенные агентством замечания учли при принятии проекта №5655 в целом.

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"Итак, мы проводили антикоррупционную экспертизу законопроекта №5655 о градостроительной реформе. Но не с точки зрения направления этой реформы, а с точки зрения оценки коррупционных рисков. Проводили как год назад, то есть в 2021-м, так и в 2022-м во время доработки законопроекта ко второму чтению", – сообщил Александр Новиков.

Он пояснил, что выводы антикоррупционной экспертизы почти в полном объеме, кроме одной рекомендации, были учтены в принятой парламентом редакции закона о градостроительной реформе.

"Поскольку мы проводили антикоррупционную экспертизу этого закона и ко второму чтению его текст претерпел изменения, то провели дополнительный анализ именно тех норм", – подчеркнул Александр Новиков.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5655, который системно изменит "правила игры" в сфере градостроительства.

Ранее сообщалось, что народный депутат Елена Шуляк основательно ответила всем критикам проекта №5655, пояснив, что главные бенефициары нового закона – громады, а в поддержку законопроекта выступила Всеукраинская ассоциация общин, которая насчитывает более 800 громад по всей Украине.