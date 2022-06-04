Они сравнивают существующую криптоотрасль с пузырем доткомов в начале 2000-х годов.

Опрошенные телеканалом CNBC игроки криптовалютной индустрии полагают, что на фоне жесткой коррекции крипторынка в ближайшие годы количество существующих цифровых токенов и блокчейнов основательно сократится.

В настоящее время по всем мире насчитывается около 19 тыс. криптовалют. В будущем их останется несколько десятков, говориться в материале.

Криптоксперты считают, что сигналом к этому стал недавний обвал так называемого алгоритмического "стейблкоина" TerraUSD и связанного с ним цифрового токена Luna, сравнивая существующую криптоотрасль с пузырем доткомов в начале 2000-х годов.

На заре интернета существовало множество дотком-компаний, многие из которых не приносили никакой добавленной стоимости, и в один момент рынок очистился.

По словам Бертрана Переса, генерального директора Web3 Foundation, сейчас существует слишком большое количество блокчейн-платформ и слишком много токенов. И это сбивает пользователей с толку.

Главный инвестиционный директор Guggenheim Скотт Майнерд подкинул еще больше пессимизма, заявив, что большинство криптовалют – "ширпотреб", но биткоин и Ethereum выживут, хоть и значительно снизятся в цене.

Ранее УНИАН уже сообщал, что биткоин упал почти на 50% от своего рекорда и потянул за собой другие криптовалюты. Сейчас криптовалюта стоит $29 569 – тогда как еще в ноябре фиксировали пиковую цену $69 тысяч.

Криптоигроки отмечают, что сейчас биткоин и весь рынок находится в краткосрочном "медвежьем" цикле. На стоимость активов давит множество факторов, в том числе война в Украине и санкции против РФ.

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