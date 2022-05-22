Shiba Inu изначально создавалась как пародийная монета, но со временем приобрела самостоятельную ценность за счет интереса покупателей.

По мере развития коррекции на крипторынке все чаще звучат мрачные прогнозы о судьбе тех или иных токенов. На этот раз агентство Finder выступило с предупреждением, что цена криптовалюты шиба-ину (SHIB) к 2030 упадет до нуля.

Об этом говорится в опросе агентства, в котором приняли участие 36 специалистов по финтеху.

Так, к концу 2022 года Shiba Inu прогнозируют цену в $0,000018750 – это на 8,6% ниже текущей цены альткоина в $0,00001195. Опрошенные эксперты утверждают, что мемная криптовалюта продолжит "худеть" и составит $0,0000025 к закрытию 2025 года и $0,000000325 к концу 2030 года.

Как пояснили в Finder, смерть шиба-ину – это вопрос из раздела "когда", а не "если". Отмечается, что крипторынок проходит естественный эволюционный путь, а инвесторы все чаще выбирают проекты, несущие практическую полезность, либо обладающие ценностью, а не вкладываться во все подряд, в надежде быстро разбогатеть.

С такой оценкой согласился и преподаватель Технологического университета Суинберна Димитриос Салампасис, который уверяет, что Shiba Inu в конечном итоге обесценится. По его словам, с глобальной коррекцией финансовых рынков у мемных токенов не останется никаких маневров для роста.

Ранее УНИАН уже писал, что биткоин упал почти на 50% от своего рекорда и потянул за собой другие криптовалюты. Сейчас криптовалюта стоит $29 985 – тогда как еще в ноябре фиксировали пиковую цену $69 тысяч.

Эксперты отмечают, что сейчас биткоин и весь крипторынок находится в краткосрочном "медвежьем" цикле. На стоимость активов давит множество факторов, в том числе война в Украине и санкции против РФ.

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