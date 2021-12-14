В министерстве считают, что выше всего в следующем году вырастет цена на газ - на 13% и на водоснабжение - на 11%.

Министерство экономики спрогнозировало рост тарифов на коммунальные услуги в 2022 году.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что ранее был опубликован консенсус-прогноз, в котором эксперты прогнозировали значительное повышение стоимости коммунальных услуг. Однако в министерстве считают, что в реальной жизни он может не сбыться.

При этом в Минэкономики напомнили, что согласно официальному прогнозу правительства по динамике цен на 2022 год некоторые коммунальные услуги подорожают.

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"Да, ожидаем, что рост цены на отопление будет на уровне 6%, на воду - 11%, на электроэнергию 0%, на газ на 13%. Допустимый коридор ± 3%", - говорится в сообщении.

При этом в Минэкономики подчеркнули, что ключевой приоритет правительства - сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги для населения.

"Будут приняты меры, чтобы оставить рост тарифов в минимальной динамике", - заверила пресс-служба ведомства.

Как сообщал УНИАН, согласно консенсус-прогнозу Министерства экономики, основанную на мнениях опрошенных экспертов отрасли, в Украине в 2022 году тарифы на газ вырастут на 20%, на электроэнергию - на 17,5%, на отопление и горячую воду - на 16%.

Тарифы на газ в Украине: справка УНИАН

Для бытовых потребителей в Украине с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года действует годовое предложение цены на газ от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила повышение тарифа на распределение газа с 1 января.

Автор: Анна Бредихина