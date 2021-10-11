В августе 2020 года населением за услуги ЖКХ было уплачено 8,1 млрд. грн.

За год в Украине тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства выросли на 2,2 милиарда гривень.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Госстата.

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По информации Госстата, в августе 2020 года населением за услуги ЖКХ было уплачено 8,1 млрд. грн.

В то же время, в августе 2021 года население Украины заплатило уже 11,8 млрд. грн.

Максимальные начисления были зафиксированы в зимний период. Так в декабре населению было начислено 28 млрд грн, в январе - 30,8 млрд. грн, в феврале – 27,3 млр. грн.

Население в зимний период заплатило 20,3 млрд грн, 23,9 млрд грн. и 24,9 млрд грн соответственно.

Тарифы на электроэнергию:

С 1 октября 2021 года цена электроэнергии снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч.

При этом, если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо будет оплатить по полной цене – 1,68 грн за кВт-ч.

Тарифы на газ:

С 1 октября 2021 года газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" ввела новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволяет платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля. Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жильцы конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Тарифы на отопление:

С 1 октября 2021 года в Украине тарифы на отопление увеличились до 40%, зависимости от населенного пункта.

Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла рассчитывается на уровне 2151,77−2433,90 грн/м кв.

Тарифы на горячую воду:

С 1 октября 2021 года средний тариф на горячее водоснабжение составляет составлять 109,55−122,17 грн/м куб. в зависимости от типа дома.

Субсидии в Украине: что необходимо знать

По состоянию на 23 февраля 2021 года льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг пользовались 1,8 млн украинцев, а размер льгот составлял от 25% до 100% стоимости.

В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

В марте 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

В апреле 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий.

20 апреля 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять субсидиантов с 1 мая.

14 мая 2021 года в Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.

С мая 2021 года все субсидии выплачиваются гражданам исключительно в наличной форме.

23 сентября 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект №6052 в первом чтении, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривень.

8 октября 2021 года Верховная Рада одобрила закон, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Госбюджет-2022 и субсидии:

15 сентября 2021 года Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий по сравнению с показателями этого года на 3,2 млрд грн.

Автор: Елена Коваленко