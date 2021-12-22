Глава города призвал депутатов руководствоваться не личными, а общественными интересами.

Депутаты фракции "Партия Шария" не поддержали проект бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2022 год.

Об этом сообщили в интернет-издании "Редпост".

Перед голосованием депутаты сообщили о якобы недостаточном финансировании депутатского фонда, который они используют как вспомогательный источник для своей деятельности.

При этом харьковский городской голова Игорь Терехов дал понять, что причина позиции фракции связана с личными интересами одного из депутатов "Партии Шария", который зарабатывает частными перевозками и обеспокоен запуском в городе муниципального общественного транспорта.

Городской голова призвал депутатов руководствоваться не личными, а общественными интересами.

"Вы исповедуете двойные стандарты. "Мы проголосуем – а вы не отбирайте у нас транспортные маршруты!". Не хотите – не голосуйте! Вы не голосуете за развитие Харькова, скорые помощи, систему здравоохранения и социальную защиту. Будьте адекватными депутатами, которые думают о развитии Харькова, а не о политических амбициях", – подчеркнул Игорь Терехов.

Кроме того, за бюджет не проголосовали депутаты фракции "Блок Светличной "Вместе!", объяснив свою позицию тем, что в проекте бюджета предусмотрено недостаточно средств на поддержку кооперативных домов и ОСМД. Хотя до этого члены фракции признали, что проект бюджета на 2022 год – один из лучших, с которым они работали.

Справка. В 2022 году финансирование отрасли медицины в городе Харькове увеличилось на более чем 40% и составило 633 млн грн, на программу развития образования направлено 6,07 млрд грн, а на отрасль социальной защиты населения – 621 млн грн, что позволит сохранить все льготы на оплату услуг ЖКХ и проезд.