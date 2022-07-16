Лекарства в нашей стране подорожали более чем на 10%, поделился нардеп.

Цены в Украине на лекарства подскочили, поскольку возрос курс валют, а это влияет и на стоимость отечественных лекарственных средств, поскольку их делают из импортных составляющих.

Лекарства стали дороже также из-за того, что возросла стоимость их доставки, рассказал нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, пишет tsn.ua.

Собеседник добавил, что стоимость лекарств в Украине возросла более чем на 10%.

"Есть подорожание препаратов. Оно сегодня составляет около 12%. Государство пытается сегодня сделать все, чтобы было замедление завышения", - сказал народный избранник.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что в Минздраве не видят спекулятивного роста цен на лекарства в нашем государстве, поскольку инфляция возросла на 14%.

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