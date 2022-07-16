Цены в Украине на лекарства подскочили, поскольку возрос курс валют, а это влияет и на стоимость отечественных лекарственных средств, поскольку их делают из импортных составляющих.
Лекарства стали дороже также из-за того, что возросла стоимость их доставки, рассказал нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, пишет tsn.ua.
Собеседник добавил, что стоимость лекарств в Украине возросла более чем на 10%.
"Есть подорожание препаратов. Оно сегодня составляет около 12%. Государство пытается сегодня сделать все, чтобы было замедление завышения", - сказал народный избранник.
Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что в Минздраве не видят спекулятивного роста цен на лекарства в нашем государстве, поскольку инфляция возросла на 14%.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Рада увеличила соцрасходы, а денег нет: эксперты говорят о критических последствиях
- В Украине возрос прожиточный минимум: что можно купить на эти деньги (видео)
- Эксперт объяснил скачок курса доллара в Украине за последние дни