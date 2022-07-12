В то же время потребление лекарств уменьшилось в 4-5 раз.

С начала войны в Украине цены на лекарства выросли на 12%. В МОЗ заявили, что не видят спекулятивного роста цен, ведь инфляция возросла на 14%.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Поэтому по факту мы не видим спекулятивного подъема цен на лекарственные средства. Мы видим определенное удорожание лекарственных средств по разным номенклатурам по-разному, но отечественные производители подняли меньше всего цены на лекарственные средства. Некоторые препараты даже подешевели", - сказал Ляшко.

По его словам, МОЗ отслеживает ценообразование на лекарственные средства. Так, в Украине работает горячая линия, и если в каком-нибудь аптечном заведении фиксируется рост цен на определенные номенклатурные группы, Гослекслужба может провести оперативную проверку.

В то же время Ляшко отметил, что сейчас наблюдается уменьшение потребления лекарственных препаратов именно в аптечном сегменте – по сравнению с довоенным периодом в четыре, а в некоторых регионах – в пять раз.

Как ранее сообщал УНИАН, Минздрав рассматривает возможность доставки лекарств с помощью беспилотников.

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