Бизнес в декабре ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий.

Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию и услуги на фоне подорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка по результатам ежемесячного расчета индекса ожиданий деловой активности (ИОДА).

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Отмечается, что бизнес в декабре снова ухудшил оценки относительно экономического состояния своих предприятий. Стремительное повышение цен на энергоносители, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат, рост угрозы развития военного конфликта, усложнение мировой эпидемической ситуации ухудшили оценки предприятий всех секторов, участвующих в ежемесячных опросах.

По данным НБУ, общие оценки по занятости ухудшились: увеличения численности работников ожидали только предприятия торговли, но респонденты предприятий отраслей промышленности, строительства и сферы услуг были настроены на ее сокращение.

Что касается оценки результатов деятельности и перспектив развития, то предприятия промышленности впервые за 7 месяцев дали пессимистические оценки. Респонденты ожидали сокращения объема новых экспортных заказов и объема незавершенного производства. В то же время они сохранили положительные оценки относительно объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов на продукцию.

Ожидания предприятий торговли также ухудшились: они ожидали рост остатков товаров для продажи и объем закупки товаров для продажи на уровне предыдущего месяца. Респонденты сектора и в дальнейшем настроены на снижение торговой маржи. Несмотря на сезонное увеличение спроса, респонденты сохранили оптимистичные ожидания относительно объема товарооборота.

Предприятия сферы услуг второй месяц подряд ожидали ухудшения своих экономических результатов. Респонденты прогнозировали уменьшение объема новых заказов и не ожидали изменения объема предоставляемых услуг. В то же время они настроены на увеличение объема услуг в процессе выполнения.

Предприятия строительства наиболее пессимистично настроены относительно результатов своей деятельности вследствие сезонного сокращения экономической активности и сужения инвестиционного спроса. Респонденты ожидали уменьшения объема новых заказов и, как следствие, уменьшения объема закупки сырья и материалов. В то же время сохранились оптимистические оценки относительно объемов выполненных строительных работ и закупки услуг подрядчиков.

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности:

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) - инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.

Прогноз НБУ:

Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году.

НБУ также пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%. В 2023 году экономика вырастет на 4%.