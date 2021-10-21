Нацбанк пересмотрел прогноз роста ВВП в 2021 году с 3,8% до 3,1%, в 2022 году - с 4% до 3,8%.

Национальный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2021 году, учитывая более длительное и существенное влияние пандемии и последствия от резкого повышения цен на газ.

Об этом говорится в материалах регулятора.

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Отмечается, что в первом полугодии 2021 года восстановление экономики было слабее, чем ожидалось. Это обусловливалось рядом факторов, в частности, влиянием карантинных ограничений. Зато высокочастотные индикаторы экономической активности свидетельствуют об оживлении экономики во втором полугодии. Так, рекордный урожай ранних зерновых культур обусловил быстрый рост сельского хозяйства. Устойчивый потребительский спрос поддержал розничную торговлю и пассажирооборот. Оживление инвестиционной активности вместе с благоприятной внешней ценовой конъюнктурой способствовали восстановлению строительства и промышленности.

"Однако, учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей наряду с последствиями логистических проблем в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году. Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%. В 2023 году экономика вырастет на 4%.

"Рост экономики на прогнозном горизонте будет обеспечиваться прежде всего дальнейшим восстановлением мировой экономики и расширением внутреннего спроса, в том числе инвестиционного. Также будут сохраняться довольно благоприятные условия торговли для украинских экспортеров. Положительное влияние будет иметь и постепенное распространение вакцинации, что позволит избежать локдаунов или других ограничений для экономической деятельности. Это, в частности, поможет полноценно восстановиться сектору услуг и будет способствовать постепенному возвращению уровня участия населения в рабочей силе к допандемическим уровням", - прогнозируют в Нацбанке.

Прогноз МВФ:

Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3,5% – по сравнению с 4% в предыдущем прогнозе.

Министерство экономики прогнозирует, что ВВП Украины по итогам года вырастет на уровне 4,1%. В госбюджете на 2021 год заложен рост ВВП Украины на уровне 4,6%.

Автор: Екатерина Жирий