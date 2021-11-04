Рост украинской экономики сдерживают ряд факторов.

Европейский банк реконструкции и развития обновил прогноз экономического роста в текущем году. Прогноз роста ВВП Украины остался прежним.

Об этом говорится в отчете "Региональные экономические перспективы" за ноябрь.

Так, прогноз экономического роста региона инвестиций подняли до 5,5%, что стало возможным благодаря позитивным показателям за первый шесть месяцев. При этом прогноз роста ВВП Украины на текущий и следующий год остается на уровне 3,5%.

Восстановление украинкой экономики может ускорить большой урожай зерновых и нормализация деловой активности. Негативным фактором остается низкий уровень вакцинации и медленные реформы.

Читайте такжеРада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтенииПо данным ЭБРР, локдаун в начале года привел к падению ВВП Украины на 2,2%, но уже во втором квартале зафиксирован рост на 5,7% за счет роста потребления домохозяйств и инвестиций, а также роста цен на зерновые и железную руду.

Прогноз МВФ

Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3,5% – по сравнению с 4% в предыдущем прогнозе.

Министерство экономики прогнозирует, что ВВП Украины по итогам года вырастет на уровне 4,1%. В госбюджете на 2021 год заложен рост ВВП Украины на уровне 4,6%.

Прогноз НБУ

Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году.

Неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей наряду с последствиями логистических проблем в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году. Учитывая это, НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%. В 2023 году экономика вырастет на 4%.

Автор: Анастасия Горбачева