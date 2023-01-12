Зимой вполне ожидаемо еще будут дорожать овощи.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что в течение зимы цены на продукты в Украине могут подорожать еще 5-6%. Как говорится в сюжете "1+1", он заверил, что дефицита продуктов не будет.

Так, произойдет рост цен, по словам Марчука, на молочные продукты, ведь во время полномасштабной войны существенно сократилось количество крупного рогатого скота в Украине.

Если говорить о сезонном факторе, то зимой вполне ожидаемо подорожают овощи. Кроме того, ценники на мясные продукты также прибавят в весе. Будут идти вверх и цены на яйца. По прогнозу эксперта, подорожание вышеупомянутых продуктов продлится до нового сезона.

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Что больше всего подорожало и что еще вырастет в цене в 2023 году в Украине

По данным Госстата, больше всего за 2022 год подорожали пищевые продукты - на 36,1%, в том числе цены на яйца выросли на 81,4%, на фрукты - на 62,6%, овощи - на 78,8%.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что в 2023 году вырастут цены на хлебопродукты. По прогнозам экономиста, из-за блэкаутов общая инфляция может вырасти примерно на 2,5-3%. Он говорит, что цены в 2023 году могут взлететь на 5%.

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