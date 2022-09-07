Информация о том, что российские власти, точнее Центральный банк РФ, вложили большую долю золотовалютных резервов в юань, а теперь вынуждены признать, что вывести средства из китайских активов просто так невозможно, на самом деле не новость. В потере контроля над 392 млрд долларов США ЦБ РФ признался еще в апреле 2022 года. С тех пор сумма могла немного уменьшиться из-за изменения курса евро к доллару, впрочем, она все еще составляет большую часть ЗВР ЦБ РФ - чуть более 60%. Но когда сейчас, на совещании с правительством РФ, Центральный банк фактически признался, что вкладывать ЗВР больше некуда, развернулась настоящая трагедия.

Дело в том, что накануне войны ЦБ РФ держал резервы на уровне 100 млрд долларов в китайских юанях. Со временем доля юаня могла вырасти, но оказалось, что Народный банк КНР (НБК) готов впускать крупных покупателей на рынок юань - доллар, но не готов их отпускать. НБК действительно имеет строгие валютные ограничения и старается не выпускать валюту из страны. Чтобы забрать юани из КНР, правительству и ЦБ РФ нужно либо покупать на эти юани китайские товары, либо подписывать специальное межправительственное соглашение с КНР, на что могут потребоваться годы.

Кроме того, выявленная проблема показала абсурдность заявлений "Газпрома" и "Роснефти", что они готовы продавать газ и нефть в КНР за рубли, так как по факту ЦБ РФ не знает, каким образом вывести из КНР юани, которых они накупили в ЗВР.

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В ситуации вокруг Центрального банка РФ гораздо важнее другое. Мало кто из специалистов, не говоря уже о рядовых гражданах, обращал внимание на структуру и сущность работы отдельных подразделений ЦБ РФ и его привлечение к войне в Украине

НБК просто оказался не готовым к роли банка-эмитента резервной валюты, хотя такой статус МВФ предоставил ему еще несколько лет назад. Расчеты же между КНР и РФ в долларах и евро еще в начале войны были проблематичными. То есть, набравшись юаней, ЦБ РФ сообщил экономический блок правительства, что по факту эта валюта не является ликвидным, и в худшем случае ее можно тратить только в КНР, а это уже обычный бартер.

Однако в ситуации вокруг Центрального банка РФ гораздо важнее другое. Мало кто из специалистов, не говоря уже о рядовых гражданах, обращал внимание на структуру и сущность работы отдельных подразделений ЦБ РФ и его привлечение к войне в Украине. Впрочем, изучение практики работы ЦБ РФ и законодательства страны-агрессора показало, что, де-факто и де-юре, ЦБ РФ является военным учреждением.

Так, в структуре ЦБ РФ действует совокупность полевых учреждений Банка России (ПУБР). Управление этими учреждениями осуществляется совместно ЦБ РФ и министерством обороны РФ (МО), причем в рамках ЦБ РФ деятельность этих учреждений управляется департаментом полевых банков, деятельность которого курирует один из заместителей председателя ЦБ РФ.

Система ПУБР как раз и создавалась для того, чтобы выкорчевать из общей системы расчетов информацию о расчетах между воинскими частями, между МО и военными. Более того, ПУБР в разрезе финансового законодательства полностью управляемы ЦБ РФ и являются его частью. ПУБР выпускают для военных карты платежной системы МИР, то есть ведут масштабные зарплатные проекты для МО, хотя это могут делать и коммерческие банки.

Всего у РФ около 225 ПУБР, они имеют собственные отделения, банкоматную сеть, а через платежную систему МИР интегрированы в сеть расчетов и банкоматов по всей территории РФ.

Очевидно, что ПУБР обслуживают не только российских военных, но и гражданских лиц - работников МО. Зампред ЦБ РФ, курирующий ПУБР, и директор департамента ПУБР ЦБ РФ имеют военное образование и, очевидно, воинские звания, но работают в штате ЦБ РФ.

Интересно и то, что ПУБР в г. Севастополь работал с 1994 года, то есть, де-юре обособленное подразделение ЦБ РФ тихонько находится на территории Украины без каких-либо международных соглашений или согласований.

Когда внутри ЦБ РФ проект ПУБР рождался как самостоятельное, то была попытка отделить ПУБР от центрального банка на законодательном уровне. Очевидно, это делалось для того, чтобы формально сохранить независимость центрального банка. Впрочем, из этого ничего не вышло.

Во-первых, ПУБР сейчас жестко интегрирован в систему ЦБ РФ. Во-вторых, сами ПУБР, де-факто, являются филиалами ЦБ РФ для военных и гражданских работников МО, но расчеты между ними осуществляет операционный департамент ЦБ РФ. То есть мы с вами не можем иметь никаких сомнений, что ЦБ РФ полностью втянут в финансирование войны в Украине, ведь:

ПУБР и операционный департамент ЦБ РФ осуществляют не только выплаты военным и их семьям через карты МИР, но и помогают в расчетах между воинскими частями, а также обеспечивают войска на оккупированных территориях наличными.

ЦБ РФ выдает разрешения на открытие филиалов и отделений во временно оккупированном Херсоне, Мелитополе и других городах. Такие факты являются публичными и де-факто российский Промсвязьбанк использует для своей работы в Украине имущество и офисы украинских банков. То есть речь уже идет не просто о разрешении на совершение военного преступления, а о разрешении на обычные уголовные действия, когда имущество украинского банка, без согласия, забирает российский банк, а разрешение на это выдает ЦБ РФ.

ЦБ РФ неоднократно давал публичные советы как россиянам обойти санкции. Кроме того, ЦБ РФ принял ряд нормативных документов, которые значительно затрудняют аналитическую работу по выявлению подсанкционных лиц и их активов, подлежащих санкциям. Противодействие санкциям - это также работа против Украины и на войну.

Санкции уже завели российскую экономику и ЦБ РФ в тупик, но пока что чиновники ЦБ РФ как военного учреждения не ответили за свое участие в войне в Украине персонально

Какими могут быть последствия такой деятельности для ЦБ РФ? Пока что Центробанк РФ не попал под жесткие санкции, под которые мог бы попасть. Наибольшие санкции - это заморозка золотовалютных резервов ЦБ РФ на 392 млрд долларов США, о которых сказано выше. Санкции против председателя ЦБ РФ введены только Канадой и Австралией.

То есть санкции уже завели российскую экономику и ЦБ РФ в тупик, но пока что чиновники ЦБ РФ как военного учреждения не ответили за свое участие в войне в Украине персонально. Запад все еще соображает, что делать дальше с ЦБ РФ, который скрывается за маской формального независимого центрального банка, но на самом деле является учреждением, обеспечивающим финансирование войны и позволяющим совершать уголовные преступления на территории Украины. Однако логичным будет в ближайшее время ожидать расширения персональных санкций против менеджмента Центрального банка РФ.

Виталий Шапран, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков