Сейчас в китайском "капкане" оказались последние незамороженные резервы России.

Российские власти вложили 17% собственных золотовалютных резервов в юань, но теперь вынуждены признать, что вывести средства из китайских активов просто так невозможно.

Об этом информирует газета The Moscow Times.

"Продажа юаней, в которые на 1 января было вложено более $100 млрд из ЗВР (золотовалютного резерва - ред.), требует отдельного соглашения с Китаем. Об этом говорится в презентации Центрального банка РФ, подготовленной для совещания с чиновниками о дальнейшей судьбе резервов и планах наполнить их "дружественными" валютами", - отмечается в статье.

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Согласно документу, который цитирует издание, власти РФ обсуждают возможность дополнительного приобретения юаней и других "мягких" валют на $70 млрд. При этом ЦБ РФ признает, что после введения санкций и запрета на сделки с долларами и евро найти активы для ЗВР непросто.

Выбор ограничивается немногочисленными "дружественными" странами.

"Но турецкая лира не может выйти из "штопора" и за 10 лет потеряла 90% стоимости. А дирхам ОАЭ, согласно презентации, склонен к "политическим рискам": в Эмираты зачастили американские чиновники, которые требуют не превращать Дубай на хаб для обхода санкций", - отмечает The Moscow Times.

Остается разве что юань, но с ним есть проблема: "вложить деньги в китайские активы можно относительно легко, а вывести обратно - нет".

"Для этого нужно разрешение китайских властей, а "его будет очень сложно получить в кризис", считают в ЦБ", - подчеркивает The Moscow Times.

Таким образом, сейчас в китайском "капкане" оказались последние незамороженные резервы России.

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