В последний раз на столь же высоких отметках криптовалюта торговалась в начале января 2018 года.

Стоимость биткоина в пятницу, 6 ноября приблизилась к $16 тыс.

Об этом сообщает профильное издание ForkLog.

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Как пишет издание, за последний месяц цена биткоина выросла более чем на 40% и достигла пиковой стоимости в $15 968 (биржа Bitstamp).

После этого последовала краткосрочная коррекция.

В последний раз на столь же высоких отметках криптовалюта торговалась в начале января 2018 года.

На пике стоимость криптовалюты достигала $15, 9 тыс, однако по состоянию на 11:30 пятницы курс скорректировался до $15,3 тыс.

Хронология событий

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 000 впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12 291 доллар за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

3 ноября 2020 года в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 000.

5 ноября курс биткоина поднялся выше $15 000 — за сутки криптовалюта подорожала на 8,32%.

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Автор: УНИАН