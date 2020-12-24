Больше поступлений получит столица от НДФЛ - 27,6 млрд грн, или 46% всей доходной части главного финансового документа Киева, местные налоги составят 13,8 млрд грн, или 23%.

Киевский городской совет утвердил бюджет столицы на 2021 год с объемом доходов 60,5 млрд грн, расходов - около 58 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за главную смету столицы на следующий год с такими показателями проголосовали сегодня на заседании Киевсовета 74 из 117 депутатов, 40 депутатов - воздержались, не голосовали 2, и 1 - против.

Представил доработанный проект решения директор Департамента финансов Киевской городской госадминистрации Владимир Репик.

Он напомнил, что проект решения, который принял в работу Киевсовет, имел такие основные показатели: доходы в 2021 году были определены в размере 59 млрд 171 млн грн (в т.ч. трансферты), из которых общий фонд 54 млрд 185 млн грн, специальный - около 5 млрд грн; и расходы в объеме 56 млрд 575 млн грн, из них общий фонд - 44 млрд грн и специальный – 12,5 млрд грн.

"По результатам доработки доходная часть бюджета увеличена до 60 млрд 473 млн грн, в том числе трансферт – 7 535 млн грн, из которых общий фонд - 55 млрд 9 млн грн, из которых трансферт - 5 млрд 725 млн грн, специальный фонд - 5 млрд 463 млн грн и трансферты составляют 1 млрд 810 млн грн. Расходы бюджета города при таких доходах - 57 млрд 799 млн грн, из которых общий фонд - 43 млрд 998 млн грн и специальный фонд - 13 млрд 801 млн грн", - сказал Репик.

По его информации, больше всего поступлений получит столица от налога на доходы физических лиц – 27,6 млрд грн, или 46% всей доходной части главного финансового документа Киева. Местные налоги составят 13,8 млрд грн, или 23%; трансферты – 7,5 млрд грн, или 12%.

Также ожидаются поступления от акцизного налога в объеме 2 млрд грн; от продажи земли - почти 850 млн грн, другие поступления – 8,2 млрд грн.

Предусмотренные на здравоохранение расходы составили почти 6,2 млрд грн, на социальную защиту – 5,1 млрд грн, на сферу ЖКХ - почти 3,8 млрд грн, на культуру и искусство - около 1,6 млрд грн, физическую культуру и спорт - почти 1,3 млрд грн.

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Средства, предусмотренные на обслуживание местного долга, составляют 415,5 млн грн.

Расходы на строительство предусмотрены в объеме 235,2 млн грн.

Уменьшение расходов на медицину по сравнению с предыдущими годами Киевский городской голова Виталий Кличко объяснил тем, что с апреля этого года, в соответствии с медицинской реформой, медучреждения столицы финансируются Национальной службой здоровья Украины. То есть сегодня больницы финансирует непосредственно государство. Так, из Государственного бюджета финансируют, в частности, приобретение медикаментов, оплату питания, выплату зарплаты врачам.

В то же время он отметил, что город будет вкладывать средства в реконструкцию и капремонты медучреждений Киева, в обновление устаревшего оборудования и поддержку медиков - дополнительно к зарплате выплачивать ежемесячную материальную помощь.

Заседание Киевсовета

Сегодня, 24 декабря депутаты Киевсовета также утвердили программу соцэкономразвития города на 2021 год с объемом расходов на капитальное строительство 9 млрд грн. Поддержали принятие программы после пятичасового обсуждения 69 из 116 депутатов Киевсовета.

14 декабря Киевсовет принял к рассмотрению проект бюджета Киева и проект программы соцэкономразвития города на 2021 год.

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Автор: Инна Андалицкая