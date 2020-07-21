Новый глава НБУ провел первую встречу с послами «Большой семерки»

В НБУ обещают, что монетарная политика, режим инфляционного таргетирования и режим гибкого курса будут сохранены

Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко провел первую встречу с послами "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония).

Как сообщила пресс-служба НБУ, во встрече приняли участие послы "Большой семерки", а также члены правления Нацбанка.

Читайте такжеНацбанк продолжит политику по работе с плавающим курсом – Шевченко

«Тесные партнерские отношения с нашими международными партнерами - значительные достижения реформы финансового сектора последних лет. Считаю своим долгом поддерживать и развивать их. Национальный банк высоко ценит отношения со странами "Большой семерки", Европейского Союза, а также международными финансовыми институтами. Мы стремимся и в дальнейшем оставаться прогнозируемым и последовательным партнером для вас», - цитирует Шевченко пресс-служба НБУ.

Монетарную политику сохранят неизменной

По его словам, Национальный банк останется и в дальнейшем независимым институтом, который будет принимать аполитичные и экономически мотивированные решения. Глава НБУ заверил, что монетарная политика, режим инфляционного таргетирования и режим гибкого курса будут сохранены.

«Национальный банк - фундаментальная опора реформ, которые проводила Украина в предыдущие годы и продолжает внедрять сегодня. Центробанк сыграл ключевую роль в преодолении проблем в банковском секторе и борьбе с кризисными явлениями в стране. Надеемся, что Нацбанк продолжит продуманную политику, направленную на обеспечение макрофинансовой и экономической стабильности в Украине», - приводятся в сообщении слова Временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин.

Что говорят в ЕС

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что Национальный банк - это организация, которую международные партнеры считают образцом в Украине.

«Вам и команде стоит гордиться. Как один из крупнейших доноров Украины, ЕС будет рад продолжать сотрудничество с Национальным банком Украины. Опорой доверия и сотрудничества была и остается независимость НБУ», - цитирует Маасикаса пресс-служба Нацбанка.

Приоритеты

Во время встречи Шевченко озвучил свои основные приоритеты в должности: восстановление кредитования, снижение портфелей "плохих" кредитов, сохранение макрофинансовой стабильности, а также продолжение и углубление сотрудничества с международными партнерами Украины. Также, отвечая на вопрос послов "Большой семерки", Кирилл Шевченко отметил, что он сторонник реформы корпоративного управления в госбанках. По его словам, ее результатом сегодня является успешная работа финучреждений и возможность привлекать инвесторов.

Смена руководства НБУ: хронология событий

1 июля 2020 года глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия с должности главы Национального банка Украины.

16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

20 июля, президент Владимир Зеленский официально представил нового главу Национального банка УкраиныКирилла Шевченко. Президент считает, что Шевченко справится со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед ним и НБУ.

В тот же день, 20 июля 2020 года, новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ходе брифинга заявил, что неконтролируемой инфляции не будет, а валютная политика будет взвешенной, назвав одним из своих приоритетов сохранение макрофинансовой стабильности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram