Регистрация новых ФОПов в Украине превысила докарантинный показатель

За прошедшую неделю в Украине появилось более 7200 новых физлиц-предпринимателей.

В первую неделю июня в Украине зарегистрировались более 7200 новых физлиц-предпринимателей, что больше, чем до введения карантина 12 марта.

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Об этом сообщается на сайте онлайн-платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.

"До 12 марта еженедельно в Украине регистрировалось около 5 тысяч предпринимателей. За два месяца количество новых регистраций упало почти втрое. 26 апреля зарегистрировалось всего полторы тысячи предпринимателей. На этой неделе количество вновь зарегистрированных ФОПов достигло докарантинних показателей - в Украине было зарегистрировано 7269 предпринимателей", - говорится в сообщении.

Также за первую неделю июня в Украине появилось 1119 новых компаний. При этом до карантина в стране еженедельно регистрировалось около тысячи компаний, а уже через две недели после его введения (26 марта) зарегистрировалось только 435 новых компаний.

Как сообщал УНИАН, для борьбы с эпидемией коронавируса правительство приняло решение ввести в Украине карантин с 12 марта до 3 апреля. Позже карантин был неоднократно продлен. 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

13 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период карантина. В частности, закон освобождает физлиц-предпринимателей и самозанятых лиц от уплаты ЕСВ за себя на период с 1 по 31 мая 2020 года.

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